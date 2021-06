Paulista

Noroeste 0 x 1 Nacional – Naça carimba passaporte para semi com um gol nos acréscimos



Depois de vencer o jogo de ida das quartas de final por 1 a 0, o Naça voltou a bater o Norusca e segue vivo na briga pelo acesso

Publicado em 31/05/2021

por Agência Futebol Interior

Bauru, SP, 31 (AFI) – O Nacional é o segundo time garantido nas semifinais do Campeonato Paulista da Série A3 e se junta ao Votuporanguense na briga pelo tão sonhado acesso. Depois de vencer o jogo de ida das quartas de final em São Paulo, na última sexta-feira (28) por 2 a 0, o time da capital contou com um gol nos acréscimos do segundo tempo para bater o Noroeste, desta vez pelo placar de 1 a 0, no final da tarde desta segunda-feira (31), no Estádio Alfredo Castilho, em Bauru, para carimbar o passaporte para a sequência do estadual.

Agora, o Nacional aguarda os outros dois jogos da rodada de volta das quartas de final, para conhecer o seu adversário nas semifinais. Isso porque, os confrontos serão definidos por campanhas. Vale lembrar, que o Noroeste tinha a vantagem de jogar por dois resultados iguais no placar agregado, mas mesmo assim não conseguiu fez valer a liderança da primeira fase e acabou eliminado.

VEJA O GOL E MELHORES MOMENTOS

PRIMEIRO TEMPO

A partida começou bastante truncada no meio-campo, com os dois times trocando passes e buscando espaço para chegar com perigo ao gol adversário. Tanto que a primeira chance de perigo só foi acontecer aos 25 minutos, quando Bruno Recife recebeu em liberdade na entrada da área e soltou o pé. A bola tinha destino certo, porém desviou na zaga adversária e saiu por cima do gol.

Nacional vence Noroeste e avança às semifinais do Paulista A3 (Foto: Bruno Freitas/Noroeste)

A resposta do Nacional veio em uma jogada bem parecida. Aos 27 minutos, depois de uma boa troca de passes, a bola chegou nos pés de Brenner, que bateu cruzado, mas a bola pegou muita força e saiu a esquerda do gol de Wendell Péricles com muito perigo.

Já aos 38 foi a vez de Éder Paulista ter sua chance depois de um contra-ataque rápido, mas parou em uma boa defesa do goleiro adversário. Por isso, o primeiro tempo terminou mesmo empatado sem gols.

SEGUNDO TEMPO

Na volta do intervalo e correndo contra o tempo para reverter a desvantagem, o Noroeste fez pressão nos primeiros minutos do segundo tempo. Aos sete minutos, depois de um bate-rebate na área, o John Egito pegou a sobra e mesmo com o goleiro já batido no lance, chutou para fora. Já o experiente Alecsandro seguia tentando como podia e infernizando a zaga adversária, mas não conseguia levar perigo.

A partir daí, o ritmo da partida caiu bastante e os dois treinadores fizeram diversas substituições nas equipes. Mesmo na frente do placar, foi o Nacional que criou as melhores chances no final da segunda etapa e depois de muito tentar, marcou o único gol da partida aos 45. Depois de um cruzamento na área, Guilherme Lobo apareceu sozinho na área e mandou de primeira para o fundo das redes. Nos minutos finais, o duelo seguiu movimentado, mas o jogo terminou mesmo 1 a 0 para o time visitante.