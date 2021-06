Paulista

National Sports Channel transmitirá Nacional e Linense pela Série A3



Pelo segundo ano consecutivo, a National Sports Channel transmite jogos organizados pela Federação Paulista de Futebol

Publicado em 05/06/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 05 (AFI) – Próximo de completar 20 anos, o NATIONAL SPORTS CHANNEL vive uma grande fase. Agora, além de programadora de conteúdo esportivo linear (24h/dia), passou a distribuir conteúdo através de várias plataformas, inclusive na TV por assinatura, como e por exemplo, pelo Canal de São Paulo e COMBRASIL TV.

O programa “NA FAIXA” é diário, 2ª à 6ª, em ambos os canais, assim, o NATIONAL SPORTS CHANNEL leva ao ar seu conteúdo, muitas vezes exclusivo, como as provas internacionais de automobilismo ADAC GT MASTERS, GT WORLD CHALLENGE (América, Ásia, Austrália e Europa), F- REGIONAL EUROPA, F-4 ITALIANA e PORSCHE CARRERA CUP ALEMANHA, além da cobertura dos eventos de velocidade nacionais, com o resumo dentro do programa “VELOCIDADE MÁXIMA”, nas terças feiras, uma produção associada com o ex-piloto Beto Borghesi.

“Nosso objetivo é agregar o maior número de eventos de ponta que estão fora de outras mídias, para distribuição em várias plataformas, sendo assim, o canal está permanentemente em busca de inovação e novos conteúdos”, diz a diretora Ana Christina Wense.

Tatá Muniz é o narrador

TRANSMISSÃO DA SÉRIE A3

Em 2021, em parceria com a FPF, o canal está mostrando, pelo segundo ano, alguns dos campeonatos organizados pela federação. Ano passado foram as finais da Série A2 e neste ano o, campeonato integral da Série A3. Foram 18 rodadas com jogos mostrados ao vivo e exclusivo em TV por assinatura.

Neste domingo, a partir das 14h55, o NATIONAL SPORTS CHANNEL transmite AO VIVO, Nacional x Linense, direto da Comendador Souza (Estádio Nicolau Alayon), partida que decide quem sobe para A2 em 2022. A narração será de Tatá Muniz e os comentários de Chico Sobrinho. O telespectador ficará informado do outro jogo semifinal (Votuporanguense x Primavera) e participará ativamente da transmissão pelo WhatsApp (11) 9.4781-6365.

COMO SINTONIZAR O CANAL?

Como sintonizar o NATIONAL SPORTS CHANNEL, a transmissão do jogo AO VIVO e seus programas durante a semana?

Pela COMBRASIL TV, a maior TV comunitária do Brasil, no pacote sub-básico nas operadoras de DTH da Sky e Oi TV (canal 28, inclusive antenas pré-pagas), Claro TV DTH e Via Embratel (canal 3), Vivo DTH e GVT (canal 239) e Nossa TV (canal 20).

Pelo CANAL DE SÃO PAULO, na Vivo TV Fibra, só cidade de São Paulo, canal 26.

Para conhecer mais do NATIONAL SPORTS CHANNEL, acesse nossas redes sociais; @nsctvesporte no YouTube, no Instagram e no Twitter. No Facebook, nationalsportschannel tudo junto e no site www.nsctv.com.br.