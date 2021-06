Náutico anuncia o lateral-esquerdo Breno Lorran, revelado pelo Grêmio

Brasileiro

Série B: Náutico anuncia lateral-esquerdo revelado pelo Grêmio



Breno Lorran, de 26 anos que estava no Nea Salamis, do Chipre, e firmou vínculo com o Timbu até o final da temporada.

Publicado em 09/06/2021

por Agência Futebol Interior

Recife, PE, 9 (AFI) – Nesta tarde quarta-feira, o Náutico anunciou um reforço para o restante do Campeonato Brasileiro Série B. Trata-se do lateral-esquerdo Breno Lorran, jogador de 26 anos que estava no Nea Salamis, do Chipre, e firmou vínculo com o Timbu até o final da temporada.

No futebol brasileiro, Breno foi revelado pelo Grêmio e disputou 15 jogos no time principal em 2015. Depois de uma experiência no Vitória de Guimarães, de Portugal, ele atuou em clubes como Brasil de Pelotas, Figueirense e Londrina.

Breno Lorran, quando atuava pelo Londrina – Foto: Gustavo Oliveira/LEC

NÃO ATUA FAZ TEMPO



A última vez que o lateral entrou em campo foi no dia 26 de maio. Lorran atuou 32 vezes e balançou as redes uma vez. Agora, o atacante retorna para reencontrar o técnico Hélio dos Anjos, com quem já trabalhou no Goiás, em 2018.

FALA, JOGADOR



O lateral disse que pretende agregar ao grupo que já vem forte por conta da conquista Estadual, e que o objetivo é o acesso para a Série A.

“Minha expectativa no Náutico é muito grande. Chego para agregar a um elenco muito forte. O clube foi campeão pernambucano com uma campanha brilhante. Espero que a Série B seja também assim. Vamos, junto com o grupo, buscar o acesso para colocar o Náutico no lugar que não deveria ter saído, que é a Série A”, disse o atleta.

PRÓXIMO JOGO



O próximo compromisso do Náutico é nesta sexta-feira, contra o Guarani, em Campinas, às 21h30, pela terceira rodada do Brasileirão Série B.