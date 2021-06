Náutico e Sampaio Corrêa abriram a terceira rodada com vitória

Brasileiro

SÉRIE B: Timbu 100% despacha o Bugre e lidera. Bolívia Querida derruba Macaca aos 49



Náutico foi até Campinas e bateu o Guarani por 3 a 1 e agora soma nove pontos na competição

Publicado em 11/06/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 11 (AFI) – Dois jogos abriram a terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro na noite desta sexta-feira. Náutico e Sampaio Corrêa se deram bem e venceram a dupla de Campinas, Guarani e Ponte Preta na rodada.

O Náutico confirmou o 100% de aproveitamento na Série B e bateu o Guarani por 3 a 1, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas – é a terceira vitória consecutiva na competição. Com o resultado, o time pernambucano lidera a Série B de forma isolada com nove pontos somados. O Guarani, que conheceu sua primeira derrota na competição, segue com quatro pontos somados.

BOLÍVIA QUERIDA AOS 49

Em São Luis-MA, o Sampaio Corrêa marcou aos 49 do segundo tempo para conquistar a primeira vitória no Campeonato Brasileiro da Série B. Na noite desta sexta-feira, a Bolívia Querida ganhou da Ponte Preta, por 1 a 0, no Estádio Castelão.

Invicto, o Sampaio Corrêa chegou aos cinco pontos e vai dormir no G4 da Série B. Já a Ponte Preta segue sem vencer e, com apenas um ponto em três jogos, entrou na zona de rebaixamento. A Macaca, inclusive, corre o risco de terminar a rodada na lanterna.

SÁBADO TEM MAIS

Quatro jogos darão sequência, neste sábado, à terceira rodada da Série B. o CRB quer manter a boa fase contra o Confiança, às 16h30. O Vasco quer desencantar e reagir na Série B. O confronto acontece às 19 horas, será contra o Brasil-RS no Bento de Freitas, em Pelotas. Vila Nova e CSA se enfrentam no Estádio Annibal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia buscando a primeira vitória, às 19h.

Na estreia do técnico Mozart, Cruzeiro voltará a campo enfrenta o Goiás, às 21 horas, no Mineirão.

NO DOMINGO

No domingo, mesmo dia da estreia da Seleção Brasileira na Copa América, haverá mais quatro jogos. O líder Brusque enfrentará o Avaí, seu algoz no Catarinense. O Botafogo, enquanto isso, tentará defender sua posição no G4 contra o Remo. Já Coritiba e Londrina farão duelo paranaense no Couto Pereira. Às 20h30, o Vitória, animado pela vaga na Copa do Brasil, receberá o Operário.