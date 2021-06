Náutico faz 3 a 1 no Guarani e assume a liderança isolada da Série B

Brasileiro

Guarani 1 x 3 Náutico – Timbu não dá espaço e assume ponta isolada da Série B



Náutico alcançou sua terceira vitória consecutiva, além de quebrar a série invicta do Guarani que fica com quatro pontos

Publicado em 11/06/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 11 (AFI) – O Náutico assumiu a liderança isolada do Campeonato Brasileiro da Série B, com nove pontos, ao vencer o Guarani, por 3 a 1, nesta sexta-feira à noite, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP), pela terceira rodada. Depois de um primeiro tempo sem emoções, o jogo acabou definido na etapa final.

De forma merecida, o Náutico alcançou sua terceira vitória consecutiva. O campeão pernambucano antes tinha vencido o CSA, em Recife, e o Vitória, em Salvador, ambos por 1 a 0. O Guarani, que tinha goleado o Operário-PR, por 5 a 2, continua com quatro pontos, porém, não está mais invicto.

MARCAÇÃO ADIANTADA

O Náutico não abriu mão de seu estilo de jogo mesmo atuando como visitante. Com uma marcação adiantada, fez a pressão na saída de bola do Guarani na tentativa de abrir o placar.

O time paulista demorou para se equilibrar, mas depois tentou os lançamentos em velocidade para a o centroavante Davó. Se o Náutico não chegou em condições de finalizar, o Guarani até teve três chances, porém, não acertou o pé.

Guarani empatou, depois sofreu dois gols. Foto: Thomaz Marostegan – GFC

Os times voltaram para o segundo tempo com os mesmos jogadores, mas com o pé na forma. Tanto que os gols começaram a sair. O Náutico abriu o placar aos quatro minutos, numa progressão em velocidade, de Erick para Jean Carlos e para Vinícius, já dentro da área. O atacante chutou no alto e balançou as redes.

O Guarani reagiu rápido e empatou aos 10 minutos. Bidu recebeu pelo lado esquerdo e fez o passe para o centro da área para Régis. E deu uma gingada, tirou dois marcadores e chutou. A bola ainda desviou no corpo de Bryan e entrou. O empate animou os dois times, cada qual acreditando que poderia vencer.

NO VACILO

O Náutico aproveitou vacilo defensivo para ampliar aos 15 minutos. Após escanteio, o goleiro Gabriel Mesquita subiu espremido e a bola sobrou, justamente, nos pés de Kieza. O artilheiro ajeitou e chutou forte, fazendo 2 a 1.

O time pernambucano não tirou o pé e ampliou num pênalti, bem assinalado quando Erick tentou o cruzamento e a bola bateu no braço de Rodrigo Andrade. Na cobrança, o próprio Erick converteu deslocando o goleiro bugrino.

Náutico fez a festa no Brinco de Ouro. Foto: Karen Fontes

EXPULSÃO ATRAPALHA

A desvantagem tirou a calma dos jogadores bugrinos, que começaram a errar passes e cometer faltas. Aos 31 minutos Júlio César recebeu o cartão amarelo por cometer falta em Cia de Kieza. O pior ele fez aos 34 minutos, quando estava sendo substituído, reclamou da arbitragem e acabou expulso.

Mesmo na frente no placar, o Náutico não aliviou, manteve a marcação alta e impediu uma eventual pressão do Guarani.

PRÓXIMOS JOGOS

Na terceira rodada, os dois times vão jogar na próxima terça-feira às 19 horas. O Guarani vai enfrentar o CSA, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), enquanto o Náutico vai receber o Vila Nova-GO.