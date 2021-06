Brasileiro

Série B: Náutico rescinde com volante que fez apenas dois jogos em um ano



Trata-se do volante Antonio Bustamante que rescindiu contrato de forma amigável com o Timbu

Publicado em 03/06/2021

por Agência Futebol Interior

Recife, PE, 03 (AFI) – Depois de iniciar o Campeonato Brasileiro da Série B com o pé direito ao vencer o CSA, o Náutico segue fazendo uma reformulação em seu elenco para a sequência da temporada de 2021. Tanto que mesmo no feriado desta quinta-feira (03), o clube pernambucano comunicou a saída volante Antonio Bustamante.

O contrato entre as partes foi rescindido após uma longa reunião nesta tarde. Bustamente chegou cercado de expectativas ao Timbu há cerca de um ano, mas fez apenas duas partidas com a camisa do alvirrubro, ambas na temporada passada. Já neste começo de 2021, o técnico Hélio dos Anjos disse que não tinha a intenção de contar com o jogador.

BUSCA DE CLUBE

No primeiro momento, a ideia do Náutico é encontrar um clube para negociá-lo, já que o contrato entre as partes iria até o final do ano.

Porém, como não encontrou, foi decidido pela rescisão contratual, de forma unilateral com as duas partes concordando.

Já sem o volante, o Náutico volta a campo na próxima segunda-feira (07) para encarar o Vitória, fora de casa, no Estádio Barradão, às 20h, pela segunda rodada da Série B.