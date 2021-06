Nesta terça-feira, o Vitória anunciou o treinador Ramon Menezes,

Brasileiro

Ramon Menezes chega minutos depois de Rodrigo Chagas ter sido demitido. Equipe baiana ainda não venceu na Série B

Publicado em 08/06/2021

por Agência Futebol Interior

Salvador, BA, 8 (AFI) – Apenas alguns minutos depois de ter anunciado a saída do treinador Rodrigo Chagas – que ganhou férias, mas seguirá no clube em outra função -, o Vitória já anunciou seu novo treinador, nesta terça-feira. Trata-se de Ramon Menezes, que já teve passagens pelo clube, mas como jogador. O último trabalho do treinador havia sido no CRB, em 2020.

Ramon defendeu o clube em duas ocasiões: entre 1994 e 1995 e depois de 2008 a 2010. Pelo clube, ele conquistou a Copa do Nordeste de 2010 e tem cinco títulos do Campeonato Baiano.

TAREFA DIFÍCIL

O ex-meia do Vasco chega para assumir o clube em um momento delicado. O Vitória ainda não venceu na Série B, e perdeu o jogo de ida da Copa do Brasil, para o Internacional. Na primeira rodada, empate com o Guarani por 1 a 1, depois revés para o Inter, em Salvador. Na última segunda-feira, perdeu para o Náutico por 1 a 0.

Seu antecessor , Rodrigo Chagas, comandou o time em 30 partidas, com 11 triunfos, 13 empates e seis derrotas, um aproveitamento de 51%. Ele seguirá no elenco, provavelmente, para comandar a equipe Sub-23.

PRÓXIMA PARTIDA

O próximo compromisso do Vitória será contra o Operário, no Barradão, domingo, às 20h30, válido pela terceira rodada do Brasileirão Série B.