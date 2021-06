Netflix divulga imagens da 5ª temporada de ‘La Casa de Papel’; confira

A Netflix divulgou imagens da 5ª temporada de ‘La Casa de Papel”, que dão um gostinho do que os fãs podem esperar da nova e última fase da série, que será dividida em duas partes.

A primeira estreia dia 3 de setembro e a segunda, 3 de dezembro. No que depender da promessa do criador da série Álex Pina, a última temporada do sucesso mundial terá viradas nas pramas das personagens femininas.