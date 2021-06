Neto Moura, volante do Mirassol, é sondado pelo Guarani

Brasileiro

Série B: Ex-volante da Ponte Preta é sondado pelo Guarani



Neto Moura defendeu a Macaca na temporada passada e está no Mirassol

Publicado em 03/06/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 03 (AFI) – Neto Moura pode ser mais um jogador a vestir a camisa dos dois clubes de Campinas. Depois de defender a Ponte Preta em 2020, o volante do Mirassol entrou na mira do Guarani.

De acordo com o repórter Marcos Luiz, da Rádio Bandeirantes, de Campinas, o volante de 24 anos teria sido um pedido do técnico Daniel Paulista e a diretoria tenta seu empréstimo até o fim do Brasileiro da Série B.

Neto Moura defendeu a Ponte Preta na Série B de 2020 (Foto: Álvaro Jr./Ponte Press)

Titular absoluto do Mirassol durante o último Paulistão, Neto Moura chegaria para disputar posição com Bruno Silva, Rodrigo Andrade, Índio, Tony e Pedro Acorsi.

Esses são os volantes à disposição de Daniel Paulista no momento.

PELO SPORT

Revelado no Sport, Neto Moura passou por América-MG e Vila Nova além da Ponte Preta.

No ano passado, o volante foi emprestado pelo Mirassol para a Macaca e, depois de um bom início, caiu bastante de rendimento. Foram 30 jogos e um gol.

A diretoria bugrina segue trabalhando para qualificar o elenco mesmo com o bom início na Série B do Brasileiro. Com quatro pontos nas duas primeiras rodadas, o Guarani está na liderança.

