New Space tem empregos em São Paulo e região

A New Space anunciou diversas novas oportunidades de emprego para profissionais de diferentes funções em São Paulo e Cotia (SP). Dentre as vagas, estão os seguintes cargos:

Analista de Prospecção – Cotia;

Supervisor de Qualidade de Vida – Cotia;

Assistente de Operações – Cotia;

Assistente de Suporte – Cotia;

Auxiliar de Cozinha – Cotia;

Motorista Categoria D – Cotia;

Auxiliar de Operações – São Paulo;

Analista de Recrutamento e Seleção Jr. – São Paulo;

Jovem Aprendiz – Cotia.

Além disso, a empresa disponibiliza aos funcionários, salário de acordo com o mercado de trabalho, mais benefícios de convênio odontológico, convênio médico, restaurante interno, seguro de vida, vale alimentação e vale transporte.

Como se candidatar

A New Space tem empregos disponíveis para colaboradores de diferentes áreas de atuação em São Paulo e Cotia. Para se candidatar a uma das oportunidades disponíveis, os interessados precisam acessar o site de participação, ler atentamente todas as informações referentes à vaga desejada e, cadastrar o currículo atualizado em candidate-se.

