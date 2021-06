No ‘A Eliminação’, Bil aponta Carol Peixinho como vencedora e critica Jéssica: ‘Subiu o ego’ | No Limite

Ele admitiu que o perrengue no reality de sobrevivência foi maior do que imaginava e citou a fome como a grande dificuldade. “A gente tem que dividir grão por grão. Caso você leve um pouco a mais, já vira discussão na tribo. Mas a gente dividia tudo certinho”, contou.

Bil também lembrou um desentendimento com Gleici em uma das provas. “Eu fiquei chateado com ela. Eu, (Carol) Peixinho e Jéssica já estávamos livres (na prova), mas eu estava puxando a galera. Ela não ‘deu a vida’. Na linha de chegada, teve essa situação que ela não queria se jogar.”

Arcrebiano, o Bil, conversa com Andre Marques no ‘A Eliminação’ — Foto: Multishow

2 de 3 Arcrebiano, o Bil, conversa com Andre Marques no ‘A Eliminação’ — Foto: Multishow

Bil também comentou a aproximação com Carol Peixinho: “A gente ja conversava lá fora, ela é uma baita pessoa que está aqui, está mandando super bem na cozinha, inventa muitos pratos. Fiquei bem espantado com isso. Ela cuidou muito bem de mim e da galera lá”, elogiou.

Ele citou a baiana e André como os maiores aliados no jogo, mas apostou em Carol como possível vencedora do programa. O educador físico ainda deixou um recado para a tribo Calango: “Muita energia para eles, assim espero, para continuarem com essa garra que eles têm, comigo ou sem”.

O A Eliminação vai ao ar toda quarta-feira no Multishow, logo após a reprise do No Limite no canal. Já aos domingos, a conversa com o eliminado da semana é exibida na Globo, depois do Fantástico.