No ‘A Eliminação’, Gui Napolitano declara torcida para Zulu e defende Elana: ‘Não gosto de jogar a culpa em uma pessoa só’ | No Limite

Antes disso, no episódio da semana passada, o modelo também passou por muitas emoções. Ele chegou a empatar na votação com Íris Stefanelli para mudar de tribo. Gui admitiu que ficou incomodado com os votos que recebeu dos companheiros de equipe.

Gui Napolitano conversa com Andre Marques no ‘A Eliminação’ — Foto: Multishow

“Eu senti que eu poderia receber aqueles votos. A minha maior preocupação era ser algo pessoal. Fico muito feliz que, na verdade, não foi nada pessoal. Eu acreditei na palavra das meninas, faz parte do jogo. Tem que ter uma boa convivência. Não é que eu não tinha, mas a Íris ganhou muito as meninas” , opinou.

E, falando em convivência, Gui comentou a amizade que criou com Marcelo Zulu. “A gente se entende muito bem. Hoje mesmo, na Prova da Imunidade, ele chegou a falar que ia, e eu falei: ‘não, deixa comigo’. Eu percebi que ele queria ficar fora do Privilégio pra ir pra Imunidade, porque ele tem essa autoconfiança.”

O A Eliminação vai ao ar toda quarta-feira no Multishow, logo após a reprise do No Limite no canal. Já aos domingos, a conversa com o eliminado da semana é exibida na Globo, depois do Fantástico.