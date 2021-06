No Dia dos Namorados, Breno Simões exalta a força feminina e a garra de Paula Amorim: ‘Ela é capaz de tudo. Nada a detém’ | No Limite

“Foco, garra, ser ciente do que ela é, dos princípios dela, do que ela defende, dos limites dela e não abaixar a cabeça para ninguém”, enumera Breno, todo apaixonado.

“Quando estamos no supermercado e eu digo que vou carregar as sacolas mais pesadas, ela logo fala: ‘não, eu vou pegar o mesmo tanto'”, lembra ele, aos risos.

Breno e Paula estão juntos há mais de três anos, desde a edição do BBB18, onde se conheceram. Ele afirma que desde o primeiro momento se surpreende com a amada e que ela é do tipo de pessoa que sempre tem uma “carta” debaixo da manga. “Você nunca pode esperar uma coisa, pois ela sempre vem com algo a mais”, derrete-se ele.