‘No Limite’: acompanhe o oitavo episódio | No Limite

Jéssica comenta sobre a saída de Íris no Portal

“A gente realmente sentiu que, depois da saída dela, juntou as forças que a gente precisava na tribo e, quando falamos de personalidade, trouxemos à tona a do André”, contou a personal trainer.

1 de 9 Jéssica fala sobre a mudança no clima da tribo Calango em ‘No Limite’ — Foto: Globo Jéssica fala sobre a mudança no clima da tribo Calango em ‘No Limite’ — Foto: Globo

André, o líder da Calango

2 de 9 André é escolhido líder da tribo Calango em ‘No Limite’ — Foto: Globo André é escolhido líder da tribo Calango em ‘No Limite’ — Foto: Globo

Os integrantes da Calango escolheram André como líder da equipe. “Eu tenho isso de querer servir, de ajudar as pessoas. Esse papel de líder me deixou realmente feliz e é uma responsabilidade bem grande”, disse André.

3 de 9 Carcará recebe visitas de vacas no acampamento — Foto: Globo Carcará recebe visitas de vacas no acampamento — Foto: Globo

Algumas visitas inesperadas animaram o café da manhã no acampamento da tribo Carcará. Bois e vacas se aproximaram dos participantes, mas não por muito tempo. Marcelo Zulu, Elana e Paula bem que tentaram chegar mais perto, mas sem sucesso.

“Hoje a gente tem feijão e café, se quiserem, são bem-vindos. Hoje à tarde vai ter bolo”, brincou Paula.

4 de 9 Kaysar para de ler borra de café e de comer cactos antes das provas — Foto: Globo Kaysar para de ler borra de café e de comer cactos antes das provas — Foto: Globo

Kaysar colocou um ponto final no costume de ler a borra de café. “Falei: ‘gente, não quero mais ler’”, disse o sírio.

“Porque fico vendo muita coisa, e daí não quero ver algumas coisas e depois vou ter que falar de um jeito que está tudo uma maravilha. E a borra de café está me mostrando outras coisas. E nem comemos cactos hoje”, completou ele.

5 de 9 Gui arremessa pela tribo Carcará na Prova do Privilégio do ‘No Limite’ — Foto: Globo Gui arremessa pela tribo Carcará na Prova do Privilégio do ‘No Limite’ — Foto: Globo

O desafio envolvia concentração, velocidade e habilidade. Calango e Carcará precisavam arremessar sacos de areia e derrubar o painel do time adversário. Só assim, as mulheres remontavam o quebra-cabeça com a cor da própria tribo. Vencia o time que completasse primeiro o próprio painel.

6 de 9 Tribo Calango vibra após vitória na Prova do Privilégio no oitavo episódio do ‘No Limite’ — Foto: Globo Tribo Calango vibra após vitória na Prova do Privilégio no oitavo episódio do ‘No Limite’ — Foto: Globo

Calango esteve à frente boa parte da prova e quase foi alcançada pela tribo Carcará, que na etapa final da prova precisou montar o painel do zero. Por muito pouco, Jéssica quase derrubou a pilha da Calango que, apesar do leve susto, se saiu melhor e venceu o desafio.

7 de 9 Tribo Calango conquista prêmio especial após vitória na Prova do Privilégio — Foto: Globo Tribo Calango conquista prêmio especial após vitória na Prova do Privilégio — Foto: Globo

Após cinco derrotas seguidas, a tribo Calango venceu a Prova do Privilégio e conquistou o direito de curtir uma noite digna de hotel de luxo.

8 de 9 Kaysar, Jéssica, Carol Peixinho e André vibram com as mordomias após a vitória na Prova do Privilégio — Foto: Globo Kaysar, Jéssica, Carol Peixinho e André vibram com as mordomias após a vitória na Prova do Privilégio — Foto: Globo

Uma tenda foi armada com quatro camas com três travesseiros cada, edredom, roupões, além de ter jantar com camarão, lagosta, pudim, suco e espumante para Carol Peixinho, Kaysar, Jéssica e André.

Jéssica sobre Kaysar

Jéssica contou que teve um afastamento de Kaysar até porque ele estava muito próximo de Gleici. “A gente teve uma conversa e foi muito legal, se sentiu mais leve, ele está brincando mais comigo e tudo”, afirmou ela.

9 de 9 Jéssica avalia a aproximação dela com Kaysar em ‘No Limite’ — Foto: Globo Jéssica avalia a aproximação dela com Kaysar em ‘No Limite’ — Foto: Globo

“Mas mesmo assim, ainda estou visualizando o jogo e fico me perguntando se ele não fez isso por causa da saída da Gleici. Estou analisando e observando porque já fui muito ingênua, me arrependi um pouco e agora estou mais posicionada para jogar”, completou.