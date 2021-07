‘No Limite’: André Martinelli comenta aprendizado com vitórias da Calango: ‘Não existe momento perfeito para vencer’ | No Limite

Depois de uma sequência de derrotas, a tribo Calango mandou muito bem no oitavo episódio de No Limite. Carol Peixinho, André, Kaysar e Jéssica venceram não só a Prova do Privilégio como também a Prova da Imunidade. André Martinelli, escolhido como líder da equipe, faz um balanço das vitórias da tribo e cita o que aprendeu com as experiências.