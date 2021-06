‘No Limite’: Eliminação de Arcrebiano, discussão na tribo Carcará e luau com Safadão: confira tudo que rolou no reality | No Limite

O quinto episódio do No Limite teve luau com Wesley Safadão , churrasco e cerveja. Além disso, teve discussão sobre a liderança na tribo Carcará e a equipe Calango visitando o Portal da Eliminação para se despedir de um integrante.

Tribo Carcará decide ‘zerar’ o jogo

Paula voltou a cobrar que os rapazes da tribo Carcará aceitassem mais a opinião feminina do time. “É importante a gente ser ouvida no mesmo nível que os meninos são ouvidos. A gente tem ideias legais que poderiam fazer a gente ganhar uma prova, mas as vezes eles são relutantes em aceitar”, argumentou ela.

Tribo Calango vence Prova do Privilégio

A Prova do Privilégio foi bem disputada boa parte do tempo. Com vantagem para a tribo Calango. Na etapa de arremessos, Bil errou os três primeiros, mas pontuou nos três últimos e garantiu a vitória da equipe.

1 de 4 Arcrebiano, o Bil, vibra com conquista que garante ainda um churrasco completo — Foto: Globo Arcrebiano, o Bil, vibra com conquista que garante ainda um churrasco completo — Foto: Globo

“Eu queria muito ganhar essa prova, porque estou segurando muito a onda com comida aqui. Estou respirando e contando até dez, comendo o meu e olhando o da galera. E sei que não sou só eu que estou com fome”, afirmou Bil.

Discussão na Tribo Carcará causa desconforto e o que pode ser melhorado na equipe

A derrota não desceu bem para o time adversário. Tanto que Viegas sugeriu que Paula assumisse a liderança da tribo no lugar de Marcelo Zulu. “Não vejo necessidade. De repente, isso desconcentra”, argumentou o treinador. “Não tem que ficar procurando se faltou uma reuniãozinha. Nós executamos a tarefa pior que eles. Não acho necessário fazer uma busca por erros ou reformulação”, avaliou Zulu.

Tribo Carcará improvisa um Luau

Mesmo sem ter Wesley Safadão, a tribo Carcará improvisou um luau com forró, pagode e muita dança até o chão. A ideia foi de Elana, que caprichou no repertório e na decoração do acampamento.

2 de 4 Elana no luau improvisado na tribo Carcará em ‘No Limite’ — Foto: Globo Elana no luau improvisado na tribo Carcará em ‘No Limite’ — Foto: Globo

“A gente não vai ficar para trás. A gente não tá morto. Vou fazer um show para eles. Vai ter um forró para a gente comer um coquinho do nosso jeito, salientou Elana.

Tribo Calango é presenteada com um Luau de Wesley Safadão

Enquanto isso, Wesley Safadão fez a alegria da tribo Calango, que venceu a Prova do Privilégio. O cantou animou os competidores e lançou sua nova música Passatempo. “Que honra para mim. Estou muito feliz de estar com vocês. Imagino que esteja uma loucura aqui e a gente vai fazer um som para a gente se divertir“, avisou Safadão.

3 de 4 Kaysar dança até o chão no luau de Wesley Safadão — Foto: Globo Kaysar dança até o chão no luau de Wesley Safadão — Foto: Globo

Entre uma música e outra e uma brincadeira também, os participantes se empanturravam de tanto comer já de olho nos dias sem tanta fartura.

Tribo Carcará vence a Prova da Imunidade

A Prova da Imunidade colocou todo mundo para catar coquinho. Mas antes, os competidores ainda precisaram pescar chaves, abrir os cestos para só então colocar os cocos em seus devidos lugares e vencer o desafio. O participante que quebrasse alguma chave teria o time automaticamente desclassificado.

4 de 4 Kaysar tem dificuldade para abrir os cadeados da Prova da Imunidade do ‘No Limite’ — Foto: Globo Kaysar tem dificuldade para abrir os cadeados da Prova da Imunidade do ‘No Limite’ — Foto: Globo

A tribo ganhadora além de garantir mais uma semana no reality, conquista um café da manhã digno de hotel. Os times começaram bem, mas Carcará, através de Paula, logo abriu os cestos e avançou no desafio, enquanto Kaysar não achava a chave certa, ele acabou quebrando uma chave e desclassificando a equipe Calango.

Arcrebiano surpreende os companheiros de equipe

Antes do Portal da Eliminação, Bil conversa com os companheiros e pede para que seja votado. André, Carol Peixinho e Kaysar tentam convencê-lo do contrário, mas sem sucesso.

Arcrebiano é o quinto eliminado de ‘No Limite’

Já com Andre Marques, Arcrebiano, o Bil, foi o mais votado pelos integrantes do grupo no Portal da Eliminação. “Quatro votos para o Bil. Pela contagem, o Bil está eliminado da tribo Calango hoje”, anunciou o apresentador. “Fiz o meu papel. Errei, acertei e aprendi muito com eles. Sou um cara que gosto muito de competição e dei o meu máximo em cada prova”, afirmou o ex-participante.