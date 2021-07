‘No Limite’: Eliminação de Gui Napolitano, vitória dupla da tribo Calango e desculpas de Elana; confira tudo o que rolou no reality | No Limite

Após cinco derrotas seguidas, a tribo Calango mostrou que pode surpreender ainda na disputa pelos R$ 500 mil. No oitavo episódio do No Limite , a equipe formada por Carol Peixinho , Jéssica , André e Kaysar venceu a Prova do Privilégio , a Prova da Imunidade e mandou a Carcará para o Portal da Eliminação .

Jéssica comenta sobre a saída de Íris no Portal

A eliminação de Íris no episódio passado deu um novo gás para a tribo Calango. Tanto que Jéssica logo percebeu uma mudança no clima do grupo. “A gente realmente sentiu que, depois da saída dela, juntou as forças que a gente precisava na tribo e, quando falamos de personalidade, trouxemos à tona a do André”, contou a personal trainer.

1 de 4 Tribo Calango virou o jogo com vitória dupla no oitavo episódio do ‘No Limite’ — Foto: Globo Tribo Calango virou o jogo com vitória dupla no oitavo episódio do ‘No Limite’ — Foto: Globo

Kaysar colocou um ponto final no costume de ler a borra de café. “Falei: ‘gente, não quero mais ler’”, disse o sírio.

“Porque fico vendo muita coisa, e daí não quero ver algumas coisas e depois vou ter que falar de um jeito que está tudo uma maravilha. E a borra de café está me mostrando outras coisas”, explicou. “E nem comemos cactos hoje”, completou ele.

Tribo Calango vence a Prova do Privilégio

Na Prova do Privilégio, Calango e Carcará precisavam arremessar sacos de areia e derrubar o painel do time adversário. Só assim, as mulheres remontavam o quebra-cabeça com a cor da própria tribo. Vencia o time que completasse primeiro o próprio painel.

2 de 4 Pela tribo Calango, André arremessa o saco de areia para derrubar as peças na Prova do Privilégio — Foto: Globo Pela tribo Calango, André arremessa o saco de areia para derrubar as peças na Prova do Privilégio — Foto: Globo

Calango esteve à frente boa parte da prova e quase foi alcançada pela tribo Carcará, que na etapa final da prova precisou montar o painel do zero. Por muito pouco, Jéssica quase derrubou a pilha da Calango que, apesar do leve susto, se saiu melhor e venceu o desafio.

Calango curte noite cinco estrelas

Como prêmio por vencer a Prova do Privilégio, a tribo Calango ganhou uma noite no melhor estilo de hotel cinco estrelas. Uma tenda foi armada com quatro camas com três travesseiros cada, edredom, roupões, além de ter jantar com camarão, lagosta, pudim, suco e espumante para Carol Peixinho, Kaysar, Jéssica e André.

Tribo Calango vence a Prova da Imunidade

Já na Prova da Imunidade, o objetivo era pegar água do mar com um balde e passar para os companheiros até que um deles enchesse um recipiente. Só então era liberada a chave de um baú, onde eram guardadas peças de um quebra-cabeça. Vencia quem o montasse primeiro. As duas tribos praticamente enchiam praticamente a mesma quantidade no recipiente. Mas logo, a Calango conseguiu uma vantagem e garantiu a vitória.

Elana se desculpa com equipe pela derrota na última prova

Após a derrota na Prova da Imunidade, Elana se desculpou com a tribo Carcará. “Como a última parte era a minha é impossível não me sentir culpada. Eu me sinto sim culpada e é um sentimento horrível”, descreveu ela.

3 de 4 Elana pede desculpas para a tribo Carcará após derrota na Prova da Imunidade — Foto: Globo Elana pede desculpas para a tribo Carcará após derrota na Prova da Imunidade — Foto: Globo

“Eu estou me sentindo um verdadeiro lixo por ter prejudicado a nossa equipe. A única coisa que eu tenho que pedir é desculpa, não tenho nem o que falar”, acrescentou ela.

Jéssica conversa com Carol sobre Kaysar

Jéssica conversou com Carol Peixinho sobre a amizade com Kaysar. A personal trainer disse quea aproximação entre eles veio depois da saída de Gleici. “(Ou ele) Me puxa ou sabe que corre risco. Para mim é muita atuação. Porque no Big Brother fui muito pata, amiga, muito ingênua, acreditava. Não joguei”, contou Jéssica.

4 de 4 Gui entrega o colar para Andre Marques — Foto: Globo Gui entrega o colar para Andre Marques — Foto: Globo

No Portal da Eliminação, a maioria da tribo Carcará votou e decidiu que Gui deveria deixar o reality show. “Estou muito feliz de ter participado e contente com meu rendimento. Amei todos e valeu muito ter conhecido cada um. Não guardo mágoa de ninguém e vamos levar essa união lá para fora também”, afirmou o influencer digital.

