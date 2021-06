No último episódio do No Limite, a tribo Calango venceu a Prova da Imunidade pela segunda vez seguida e, agora, está com o mesmo número de integrantes da tribo Carcará. Um vídeo exclusivo, que você só confere no Gshow, mostra a volta do time Calango para o acampamento. No trecho, Kaysar disse que Viegas cometeu um erro no BBB18 similar ao que aconteceu na Praia Brava.