‘No Limite’: Marcelo Zulu revela qual eliminação foi a mais difícil | No Limite

Entre as perguntas, um fã quis saber qual foi a eliminação mais difícil até agora. Zulu não pensou duas vezes e respondeu que foi o momento em que Íris Stefanelli deixou o No Limite .

“Para mim, a eliminação mais difícil… Nem foi a mais difícil, mas a mais sem sentido foi a da Íris. Era óbvio que ela seria eliminada. Mandaram um nosso para lá sem imunidade. A gente venceu, venceu, venceu e perdeu um membro”, explicou o participante, se referindo à saída de Íris da tribo Carcará para a Calango, no sétimo episódio do programa.

Participante do ‘No Limite’, Marcelo Zulu conta para seguidores das redes sociais critérios de votação no reality — Foto: Reprodução/Instagram

E mais tarde tem mais eliminação em No Limite. Íris, por exemplo, aposta na saída de Kaysar ou Gui Napolitano. Fique ligado e não perca as emoções do oitavo episódio do reality show, logo depois da novela Império.