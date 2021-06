‘No Limite’: Viegas revela que perdeu cerca de 10kg durante o reality | No Limite

Nos acampamentos do No Limite, os participantes precisam se virar como podem. Com pouca comida disponível, a fome é um dos maiores obstáculos durante a competição. Em entrevista ao Gshow, Viegas, da tribo Carcará, lembra que ficou impressionado com o peso que perdeu. Ele diz que, antes das gravações começarem, estava com cerca de 78kg, mas ganhou alguns quilos quando ficou confinado em um hotel.