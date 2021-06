Nove pessoas ficam feridas durante colisão entre ônibus na Durval de Góes Monteiro

Uma colisão entre um ônibus que fazia a linha 704 (Benedito Bentes/Ponta Verde) e um micro-ônibus de transporte intermunicipal de passageiros deixou nove pessoas feridas na manhã desta sexta (11) em um trecho da Avenida Durval de Góes Monteiro, próximo à sede do Ibama, sentido Tabueiro/Centro. De acordo com os primeiros levantamentos, o micro-ônibus atingiu…

Uma colisão entre um ônibus que fazia a linha 704 (Benedito Bentes/Ponta Verde) e um micro-ônibus de transporte intermunicipal de passageiros deixou nove pessoas feridas na manhã desta sexta (11) em um trecho da Avenida Durval de Góes Monteiro, próximo à sede do Ibama, sentido Tabueiro/Centro.

De acordo com os primeiros levantamentos, o micro-ônibus atingiu o coletivo da Real Alagoas na traseira, arremessando os passageiros que estavam em pé. Inicialmente, o Corpo de Bombeiros confirma nove vítimas, três delas atendidas pelos bombeiros, quatro pelo samu e outras duas que negaram atendimento.

As vítimas foram encaminhadas para hospitais particulares no Farol e na Serraria e uma delas foi conduzida ao Hospital Geral do Estado. A assessoria do HGE divulgou o boletim médico: O Hospital Geral do Estado (HGE) informa que acolheu a paciente Dayane Cecília de Oliveira, de 23 anos, na manhã desta sexta-feira (11), após se ferir em uma colisão entre ônibus na Avenida Fernandes Lima, bairro Farol, em Maceió. No momento ela está em atendimento na Área Vermelha, onde será submetida a exames de imagem, conforme recomendação da equipe multidisciplinar. Seu quadro de saúde é considerado estável.

Informações apuradas pela reportagem do Alagoas 24 horas dão fala que nenhuma vítima se feriu com gravidade. As causas do acidente, se foi falha humana ou técnica, deverão ser determinadas após o laudo da perícia. O trânsito flui normalmente na região.

