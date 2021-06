Novo desenho de He-Man na Netflix ganha trailer; assista

A Netflix liberou o trailer primeiro trailer de ‘Mestres do Universo: Salvando Eternia’, remake do clássico desenho He-Man. A produção deve chegar na plataforma de streaming no dia 23 de julho.

Produzido por Kevin Smith, a série de animação por computação gráfica vai revisitar o universo clássico dos Defensores do Universo, com histórias inéditas e uma nova visão dos icônicos personagens.



Sinopse

No planeta de Eternia, um jovem príncipe perdido descobre os poderes de Grayskull, que o transformam em He-Man, o mestre do universo! A clássica batalha entre He-Man e o diabólico Esqueleto atinge novos patamares, pois tanto o herói quanto o vilão formam equipes novas e poderosas. Uma nova geração de heróis luta pelo destino de todos nós. No final, quem será o mestre do Universo?



Veja o trailer