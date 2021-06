Novo diretor coloca renovação de Dybala como prioridade na Juventus

Italiano

Novo diretor coloca renovação de argentino como prioridade na Juventus antes de CR7



Devido a idade e o salário, o time italiano não descarta vender CR7 ou até mesmo envolvê-lo em uma troca

Publicado em 11/06/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 11 (AFI) – Já pensando no planejamento para a próxima temporada, Federico Cherubini, novo diretor esportivo da Juventus, da Itália, colocou como prioridade, segundo a imprensa europeia, a renovação do contrato do atacante argentino Dybala, antes de analisar a situação de Cristiano Ronaldo.

Segundo o novo diretor, como o contrato de Dybala com a Juve vai até 2022, a prioridade do momento é a renovação do atacante, que pode ser tratado na próxima temporada como o centro do novo projeto do clube italiano.

Na atual temproada, o atacante argentino acabou sofrendo com lesões e entrou em campo apenas 26 vezes, onde anotou cinco gols. Caso o contrato de Dybala não seja renovado nesta janela de transferências, já poderá assinar um pré-contrato com outro time a partir de janeiro de 2022.

O mesmo acontece com Cristiano Ronaldo, que vem sendo muito contestado na Velha Senhora. Devido a idade e o salário, o time italiano não descarta vender o astro português ou até mesmo envolvê-lo em uma troca.