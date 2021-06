Novorizontino goleia o Ituano fora de casa e segue 100% na Série C

Brasileiro

Ituano 1 x 4 Novorizontino – Tigre goleia e mantém os 100% na Série C



Time de Novo Horizonte mandou no jogo e construiu a importante vitória ainda no primeiro tempo com Baggio e Guilherme Queiroz

Publicado em 05/06/2021

por Agência Futebol Interior

Itu, SP, 05 (AFI) – Avassalador, o Novorizontino não se intimidou e venceu o Ituano por 4 a 1 na manhã deste sábado, no estádio Novelli Júnior, em Itu, pela segunda rodada do Grupo B do Campeonato Brasileiro da Série C. O PLACAR FI acompanhou o duelo em TEMPO REAL.

Foi a segunda vitória em dois jogos disputados pelo time de Novo Horizonte. Na primeira rodada o time havia vencido o Figueirense por 1 a 0, em casa. Com o resultado deste sábado, o Tigre segue na liderança, agora com seis pontos conquistados, já mostrando que é forte candidato à vaga nas quartas de final.

Já o Ituano ligou o sinal de alerta. O time de Itu segue sem pontuar e na lanterna do Grupo B. São duas derrotas em dois jogos, já que na estreia o time comandado por Vinicius Bergantim já havia perdido para o Criciúma por 1 a 0, em Criciúma.

O JOGO

Os primeiros 45 minutos foram de um time só em Itu. O Novorizontino começou pressionando o Ituano e abriu o placar logo aos cinco minutos. Paulinho cobrou escanteio e o baixinho Douglas Baggio, de cabeça. Desviou na primeira trave para o fundo das redes do goleiro Pegorari.

Atrás no placar, o Ituano precisou sair para o jogo, mas não teve competência no campo de ataque. A resposta do Galo de Itu aconteceu apenas aos 17 minutos, quando Fernandinho aproveitou confusão na área e cabeceou pela linha de fundo, sem sustos ao goleiro Giovanni.

Só que no final do primeiro tempo o Novorizontino voltou a ser efetivo com a bola nos pés. Aos 40, Cléo Silva invadiu a área e foi derrubado por Léo Santos, pênalti indiscutível. Aos 42, Guilherme Queiroz foi para a cobrança e não desperdiçou. Animado, três minutos depois o mesmo Queiroz fez o terceiro do Novorizontino após cruzamento de Douglas Baggio. Placar elástico ainda antes do intervalo.

Ituano não viu a cor da bola e foi goleado em pleno Novelli Júnior

No segundo tempo o Ituano foi para o tudo ou nada e conseguiu descontar aos 20 minutos, em cobrança de pênalti do estreante Tiago Marques. Só que dois minutos depois o Novorizontino fez o quarto gol com Douglas Baggio, praticamente decretando o resultado positivo para os visitantes.

O Ituano ainda tentou fazer o segundo gol, mas o Novorizontino manteve a boa marcação e saiu de campo com mais três pontos.

PRÓXIMOS JOGOS

O Ituano volta a campo no sábado para enfrentar o São José às 15 horas, no estádio Francisco Noveletto, em Porto Alegre. Já o Novorizontino, no mesmo dia e horário receberá o Oeste no estádio José Ismael de Biasi, em Novo Horizonte.