Nubank 2021: Antecipar o pagamento da fatura vai dificultar o aumento do limite?

Recentemente, um cliente do Nubank publicou um comentário na NuCommunity, comunidade de usuários da empresa, afirmando que antecipar o pagamento da fatura do cartão de crédito pode reduzir o score e, logo, diminuir as chances de o limite ser aumentado.

No entanto, outro cliente rebateu a primeira postagem e garantiu que a informação não procede. “Para o aumento de limite do roxinho, o sistema da fintech entende sim que você está adiantando uma fatura e isso vira histórico positivo”, escreveu.

Em relação a essa discussão, o banco digital publicou um artigo em seu site oficial destacando as práticas que podem atrapalhar a concessão de mais limite. No texto em questão, a empresa não indica a ação de pagar a fatura antecipadamente como algo prejudicial. Sendo assim, uma coisa nada tem a ver com a outra.

O score de crédito é uma espécie de pontuação criada pelos órgãos de proteção ao crédito, como SPC e Serasa. Ele indica o nível de confiabilidade de um consumidor, ou seja, ele quem vai determinar quais as chances do cidadão quitar uma dívida.

Como antecipar o pagamento da fatura?

O Nubank indica o pagamento antecipado da fatura para quem está precisando de limite no cartão para fazer alguma compra específica. Confira o passo a passo a seguir e antecipe o pagamento da sua fatura:

Acesse o aplicativo do Nubank, disponível para Android e iOS; Na página inicial, clique na fatura atual; Selecione a opção “Boleto” e depois em “Gerar Boleto”; Digite o valor que deseja pagar e confirme a operação.

O valor pago será descontado da fatura e liberado no crédito do cartão, assim que o boleto for compensado. Caso o pagamento for realizado com o saldo da conta, a liberação é automática.

Contudo, vale lembrar que o cliente pode pagar qualquer valor da fatura antes de seu fechamento, sem a necessidade de quitá-la totalmente.