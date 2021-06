Nubank oferece cartão Platinum para quem tem score baixo; saiba como pedir o seu

O Nubank está concedendo um cartão na versão Platinum para cidadãos com score baixo nos órgãos de proteção ao crédito. A concessão é facilidade e libera um limite pré-aprovado de R$ 50. Além disso, a instituição disponibiliza vários outros benefícios, como consultoria em viagens e seguro.

Mesmo que o crédito liberado inicialmente é considerado baixo, o uso correto da ferramenta, com concentração de gastos e pagamento devido até a data de vencimento da fatura, pode aumentar essa margem com o passar do tempo.

O cartão Nubank Platinum é emitido na bandeira Mastercard, devido a isto, o usuário tem acesso a todas as vantagens e ao programa relacionado a empresa. Ademais, o cliente pode desfrutar de serviços de concierge, seguros de vigem e automotivo, ofertas internacionais, entre outros.

Como solicitar o Nubank Platinum?

Caso tenha interesse em solicitar o cartão Platinum do Nubank, instale o aplicativo no seu tablet ou celular. Depois faça o pedido na opção que indique a modalidade do produto e preencha o formulário com suas informações pessoas. Feito isto, o banco digital irá analisar o seu cadastro para conceder o cartão.

Os clientes que já possuem o cartão na versão Gold, precisam apagar o cartão virtual para gerar um novo, que será emitido na categoria Platinum. Cabe lembrar, que após excluir o cartão antigo, o mesmo será invalidado.

