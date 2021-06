Nubank Rewards vale a pena? Confira a comparação com o Banco Inter!

O Nubank Rewards é um programa de recompensas baseado em pontos, lançado pelo Nubank em 2017. Ele funciona de acordo com as compras realizadas no cartão de crédito do cliente. Segundo o banco digital : “Chega de burocracia para acessar os pontos do cartão de crédito. Chega de pontos que expiram toda hora e de ‘promoções’ impossíveis de aproveitar”.

No entanto, com o crescente número de bancos criando mecanismos de cashback, surge uma questão: será que compensa utilizar o sistema de pontos do Nubank? Vários fatores têm que ser considerados para responder essa pergunta, e a seguir será feita uma comparação com o sistema de cashback do Banco Inter.

Como funciona o Nubank Rewards?

O Nubank Rewards necessita de assinatura, ou seja, é preciso pagar um valor para utilizá-lo. O valor é de R$ 19 mensais, totalizando R$ 228 ao ano. Também há a opção de pagar um pacote anual, com o valor de R$ 190. Em outras palavras, isto significa que há um desconto para esse pacote, ficando em R$ 15,83 mensais.

O programa é optativo, e para cada R$ 1 gasto na fatura do cartão de crédito, acumula-se 1 ponto. Os pontos acumulados não expiram, e podem ser usados para diminuir os gastos da fatura, assim como para várias outras promoções.

Nesse sentido, o cliente pode comprar passagens aéreas em qualquer site, e utilizar os pontos acumulados para descontar o valor da passagem, ou das despesas com hotéis. Além disso, é possível diminuir os gastos com diversos outros serviços, como Netflix, iFood, Evino, Amazon ou serviços de streaming de música.

Por fim, os pontos acumulados com o Nubank Rewards também podem ser convertidos em milhas. Isso se deve à uma parceria entre o Nubank e a Smiles.

O programa vale a pena?

Segundo o próprio Nubank, o Nubank Rewards vale a pena dependendo dos seus gastos. “Falando em números: hoje, aderir ao programa compensa para quem gasta acima de R$ 1.600 por mês no “roxinho”. Assim, você já consegue receber vantagens em pontos que superam a assinatura do Rewards”, afirmou o banco digital.

Banco Inter

O Banco Inter oferece 3 possibilidades para seus clientes receberem o cashback. Através de compras realizadas no Inter shop, correntistas e não correntistas podem receber uma parte de seu dinheiro de volta. A porcentagem de cashback varia conforme a loja do Inter shop em que a compra foi realizada.

Além disso, é possível receber o cashback se o cliente coloca a fatura de seu cartão de crédito no débito automático. São oferecidas 3 porcentagens diferentes de cashback, de acordo com o tipo de cartão:

Gold- 0,25% de cashback do valor da fatura;

Platinum- 0,5% de cashback do valor da fatura para clientes Inter One;

Black- 1% de cashback do valor da fatura para clientes Black e Win.

Por fim, o Banco Inter também possibilita que seus clientes recebam dinheiro de volta através de investimentos. Segundo o banco: “Invista em fundos que têm o selo de cashback, o Inter divide com você a receita de distribuição. Você recebe o dinheiro de volta direto na sua conta mensalmente”.

Em suma, vários fatores interferem na hora de escolher entre o Nubank Rewards e o cashback do Banco Inter, e cabe ao usuário escolher o melhor para o seu perfil, uma vez que ambos podem ter suas vantagens.