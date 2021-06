nvicto na Arena Plínio Marin, Votuporanguense recebe o Primavera

Paulista

Invicto na Arena Plínio Marin, Votuporanguense recebe o Primavera em busca do acesso



Equipe tem retrospecto excelente dentro de casa, são cinco vitórias e quatro empates

Publicado em 04/06/2021

por Oscar Silva

Votuporanga, SP, 4 (AFI) – Se depender do fator casa, o Votuporanguense tem tudo para voltar novamente a Série A2. Jogando na Arena Plínio Marin, o CAV não sabe que é perder no Campeonato Paulista da Série A3.

São nove jogos disputados na Arena, com cinco vitórias e quatro empates.

Arena Plínio Marin – Foto: Jornal A cidade de Votuporanga

DECISÃO

Após o empate por 2 a 2, no jogo de ida pela semifinal contra o Primavera, em Indaiatuba, no estádio Ítalo Mário Limongi, a Alvinegra, encara no próximo domingo, ás 15 horas, de novo o contra Fantasma da Ituana.

JOGA PELO EMPATE

Como fez melhor campanha na somatória das fases, o time comandado pelo técnico Rogério Corrêa tem o direito de jogar pelo empate. Para o Primavera, só a vitória interessa para retornar a Série A2 do Paulistão.