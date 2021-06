O América-RN apresentou Daniel Neri, que estava no Sampaio Corrêa

Brasileiro

Série D: América-RN apresenta treinador português que estava na Série B



Daniel Neri estava no Sampaio Corrêa e é o atual campão Maranhense. O treinador também conquistou o Campeonato Pernambucano de 2020

Publicado em 01/06/2021

por Agência Futebol Interior

Natal, RN, 1 (AFI) – A Diretoria do América-RN comunica que foram concluídas as tratativas com o Grupo Gestor que assumirá, com total autonomia, os destinos do departamento profissional de futebol do clube, para o Campeonato Brasileiro de 2021. O primeiro contratado pelo Grupo Gestor é o treinador Daniel Neri, de 41 anos.

O treinador estava no Sampaio Corrêa-MA, e que contabiliza passagens por Progresso e Dragon Force de Portugal, Porto-PE, Sport-PE, Flamengo-PE e Salgueiro-PE.

Daniel Neri, em seu último trabalho, no Sampaio Corrêa – Foto: Andriolli Araújo

HISTÓRICO VITORIOSO

Na últimas duas temporadas, Daniel foi campeão pernambucano com Salgueiro em 2020, tendo sido escolhido o melhor treinador da competição, e campeão maranhense este ano.

COMEÇA AMANHÃ



O treinador iniciou os trabalhos nesta terça-feira, às 8h30, no Centro de Treinamento Dr. Abílio Medeiros, em Parnamirim, visando a estreia no Brasileirão Série D, contra o Central de Pernambuco, no sábado (5), às 15h, na Arena das Dunas.