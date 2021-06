O Conto da Aia: saiba como inserir na sua redação 

Como usar O Conto da Aia na sua redação?

O Conto da Aia, The Handmaid’s Tale, no original, é um livro que foi escrito por Margaret Atwood e que, posteriormente, foi transformado em série.

Tanto o livro como o seriado abordam temas de extrema importância para a atualidade e que, se bem utilizados, podem te garantir pontos extras na sua redação. Isso porque, o uso de repertórios socioprodutivos na redação é essencial e compõe parte da nota final.

Ainda, as bancas examinadoras escolhem, normalmente, um tema para a redação que se relaciona com algum tópico que está em alta atualmente.

Assim, o artigo de hoje vai te auxiliar a relacionar o livro/seriado à alguns temas que podem aparecer como tema da sua redação, tanto na prova do ENEM como nos vestibulares ou concursos.

O Conto da Aia: Extremismo Religioso

O enredo do livro e da série se passa em Gilead, país que se localiza no atual EUA e que é uma teocracia, ou seja, um regime que é formado pela união entre Igreja e Estado.

As leis de Gilead são baseadas em interpretações distorcidas e extremas da Bíblia. Com isso, a intolerância religiosa e a falta de liberdade pessoal vigoraram no país.

O estudante pode relacionar esse aspecto de O Conto da Aia com o extremismo religioso, a intolerância religiosa, a Revolução Iraniana e a restrição das liberdades pessoais.

O Conto da Aia: Problemas Ambientais

Na realidade do livro e da série, a poluição e demais problemas ambientais ocasionaram a infertilidade da maioria da população. Ainda, as mulheres que não são inférteis possuem uma grande chance de sofrerem com abortos espontâneos.

Assim, os futuros governantes de Gilead organizaram um golpe de Estado para instaurar uma teocracia e isolar as mulheres férteis para que essas pudessem se tornar reprodutoras. Essas mulheres receberiam o nome de Aias (ou de handmaids, em inglês).

Dessa forma, o estudante pode relacionar o livro ou a série à temas como:

As consequências da poluição no futuro

Os problemas ambientais em geral

Ação humana sobre a Terra.

O Conto da Aia: Homofobia

Ainda se baseando em uma interpretação distorcida da Bíblia, as leis de Gilad condenam a homossexualidade. Todos os homossexuais, homens ou mulheres, são condenados à morte e enforcados.

O estudante pode utilizar esse aspecto de O Conto da Aia em temas como:

Homofobia e suas consequências

Homofobia no século XXI

O extremismo religioso e a homofobia

O Conto da Aia: Perseguição das mulheres

Em Gilead, as mulheres são divididas em algumas classes sociais. São elas: esposas, marthas e aias.

Todas as mulheres devem obedecer às leis impostas pelos homens e se sujeitar às leis machistas e misóginas de Gilead. Ainda, elas não podem exercer nenhuma profissão, não podem ler, não podem escrever e não participam da vida política.

Esse aspecto pode ser explorado pelos estudantes em temas que abordem a violência contra as mulheres (que já foi cobrado pela prova do ENEM), a desigualdade entre os gêneros e o machismo.