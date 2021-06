O Currículo Pode Ser Uma Ferramenta na Gestão de Sua Carreira

Currículo – Ferramenta que direciona o candidato

O currículo é uma ferramenta importante que deve ser direcionada pelo candidato, uma vez que as informações do currículo são os pontos de destaque para que receba um convite para uma entrevista de emprego.

No entanto, esse direcionamento requer que o candidato se atente a alguns pontos importantes na construção do documento.

Por isso, trouxemos algumas dicas para que você possa elaborar o seu currículo de maneira direcionada, alcançando assim seus objetivos de carreira. No entanto, é importante que você tenha adaptabilidade para que essa construção ocorra organicamente e direcione o seu objetivo no momento.

Dados pessoais sucintos e atualizados

Primeiramente, é importante que os dados pessoais estejam claros e sucintos. Por isso, certifique-se de que as informações inseridas estejam atualizadas, bem como, elimine informações excessivas.

Sendo assim, não é necessário colocar informações como o número de documentos ou dados de filiação, por exemplo.

A descrição de sua trajetória profissional

Insira os seus dados profissionais de maneira cronológica inversa, ou seja, comece do atual ou último para os anteriores. No entanto, é importante que você insira as informações relevantes e correlatas à sua área de atuação na atualidade.

Sendo assim, coloque os dados da empresa, período de atuação, motivos de saída e, de forma sucinta, as suas atividades executadas em cada uma de suas experiências profissionais.

Sua trajetória acadêmica

A cronologia inversa também é válida para a trajetória acadêmica. Por isso, insira seus estudos sempre focando nos atuais.

Além disso, é importante que você informe a instituição, período do curso e, principalmente, caso você seja um estudante, informe a previsão de término do curso e a modalidade do estudo. Dessa forma, você deve informar à empresa se estuda a distância ou presencialmente.

O resumo do currículo

O resumo do currículo é opcional, porém, em alguns modelos de currículo na internet pode ser necessário. Sendo assim, o resumo do currículo pode ser uma oportunidade de realizar uma breve apresentação para uma pessoa que tem pouca experiência no mercado.

Coerência entre as informações é fundamental

Bem como, pode ressaltar resultados de uma pessoa mais experiente. Todavia, o resumo de currículo precisa ser feito de uma maneira que fique coerente com as informações inseridas na sua descrição de trajetória profissional.

Por isso, é importante que você faça algum tipo de ligação entre o resumo do seu currículo e as outras atividades exercidas, ainda que não utilize as mesmas palavras.