Operário tem cinco jogadores diagnosticados com Covid-19

Time da Série B tem cinco jogadores diagnosticados com Covid-19



Simão, Fabiano, Leandrinho, Rafael Oller e Jean Carlo entraram em isolamento

Publicado em 08/06/2021

por Agência Futebol Interior

Ponta Grossa, PR, 08 (AFI) – O Operário recebeu uma péssima notícia nesta terça-feira. Cinco jogadores e dois membros da comissão técnica testaram positivo para a Covid-19. Todos eles estão cumprindo o isolamento.

O goleiro Simão, o lateral-esquerdo Fabiano, os meias Leandrinho e Rafael Oller, e o atacante Jean Carlo estão entre os infectados, assim como o auxiliar Leandro Niehues e o preparador físico Rodolfo Mehl.

Fabiano é um dos jogadores que testaram positivo para a Covid-19 (Foto: André Jonsson/OFEC)

Todos eles desfalcarão o Fantasma no jogo de ida da semifinal do Campeonato Paranaense, contra o Londrina, no Estádio do Café, marcado para essa quarta-feira.

“Os profissionais estão assintomáticos, em isolamento social, monitorados pelo Departamento Médico e não viajaram com a delegação para Londrina”, comunicou o clube em nota oficial.

DE FORA

Os cinco também serão baixas nos próximos dois jogos do Campeonato Brasileiro da Série B: contra o Vitória, no Barradão, no próximo domingo, e contra o Sampaio Corrêa, no Germano Krüger, no próximo dia 16.

Com essas baixas, o técnico Matheus Costa deve escalar o Operário assim: Thiago Braga; Alex Silva, Fábio Alemão, Rodolfo Filemon e Djalma Silva; Leandro Vilela, Rafael Chorão, Marcelo (Schumacher) e Tomas Bastos; Ricardo Bueno e Thomaz.