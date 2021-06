Os Bandeirantes: principais feitos e características

Os Bandeirantes: um resumo sobre o tópico

Os bandeirantes foram forasteiros que atuaram no período da história do país conhecido como “Brasil Colônia”.

O tópico é abordado pelas mais variadas questões de história do Brasil do país, com um grande destaque para aquelas de vestibulares, da prova do ENEM e de concursos.

Os Bandeirantes: Introdução

O termo “bandeirantes” se refere aos indivíduos que, entres séculos XVI e XVIII, exploraram as regiões não conhecidas do Brasil, denominadas de “sertões”.

Os bandeirantes foram, ainda, os responsáveis por quebrar o Tratado de Tordesilhas, uma vez que, em suas expedições, eles não respeitavam as fronteiras que haviam sido estabelecidas entre os limites de Portugal e Espanha.

Além disso, é válido destacar que os bandeirantes foram também os responsáveis pela descoberta das jazidas de minérios que, no século XVIII, revolucionaram a economia brasileira.

Podemos afirmar que alguns bandeirantes se destacaram na história do país. São eles: Domingos Jorge Velho, Antônio Raposo Tavares, Bartolomeu Bueno da Veiga e Manuel Borba Gato.

Os Bandeirantes: Contexto Histórico

No início do século XVII, os holandeses começam a controlar o tráfico de escravos em nível mundial. Dessa maneira, os portugueses e descendentes de portugueses precisaram pensar em medidas alternativas para a obtenção de mão-de-obra. Assim, muitos senhores de engenho pagavam para que os bandeirantes, em suas expedições, capturassem indígenas, com o objetivo de vender os mesmos como escravos.

Além disso, na mesma época, com o declínio do comércio de açúcar brasileiro, outras soluções precisaram ser criadas para alimentar a economia do país. Dessa maneira, uma das tantas funções dos bandeirantes era desbravar novas regiões em busca de jazidas de metais preciosos e que poderiam gerar lucros.

Os Bandeirantes: Bandeiras

As chamadas bandeiras eram, justamente, as expedições conduzidas pelos bandeirantes que visavam a obtenção de metais preciosos, a descoberta de novos territórios, a captura de indígenas e a destruição de quilombos. É importante destacar que as bandeiras não eram organizadas diretamente pela Coroa Portuguesa, mas sim pelos próprios bandeirantes. As expedições que, por sua vez, eram lideradas pela Metrópole eram denominadas de “entradas”.

Os Bandeirantes: Declínio

A situação dos bandeirantes entrou em declínio principalmente após a Guerra dos Emboabas, que ocorreu no século XVIII. Nesse conflito, os bandeirantes sofreram com perdas materiais, humanas e territoriais consideráveis.