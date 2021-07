Os irmãos Rodrigo e Felipe Simas surgirão juntos pela primeira vez em Salve-se Quem Puder

No capítulo que vai ao ar nesta sexta-feira (2), em Salve-se Quem Puder, os irmãos Rodrigo e Felipe Simas irão aparecer juntos em um trabalho pela primeira vez. Na trama das sete, os dois disputam o coração de Luna (Juliana Paiva).

Nas imagens divulgadas pela Globo, é possível ver os bastidores das gravações, onde Téo (Felipe) tenta marcar um encontro com a jovem.

Após fazer algumas sessões de fisioterapia, o filho mais novo de Hugo (Leopoldo Pacheco) consegue voltar a andar com a ajuda de muletas e decide fazer uma surpresa para a amada. Ele chega para o encontro acompanhado por Enéas (Giordano Becheleni), secretário da família.

Já Luna pega uma carona com Alejandro (Rodrigo). Ao perceber que ela esqueceu o celular no veículo, o músico dá de frente com o rival, que não gosta nem um pouco de saber que a ex foi até seu encontro com a ajuda de Alejandro.

Veja: