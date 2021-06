Só no FI! Pai do presidente da CBF foi pivô de homicídio por suposto assédio em 1999



Carlos Alberto de Mello Caboclo, ex-diretor do São Paulo e hoje com 83 anos, passou por algo semelhante no interior de São Paulo

Publicado em 07/06/2021

por Agência Futebol Interior

Taubaté, SP, 07 (AFI) – As supostas acusações de assédio sexual, que afastou da presidência da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), Rogério Caboclo, e que estão sendo investigadas internamente pela entidade, fizeram voltar à tona um grave episódio envolvendo Carlos Caboclo, pai do “cartola assediador”.

Carlos Alberto de Mello Caboclo, ex-diretor do São Paulo e hoje com 83 anos, passou por algo semelhante no interior de São Paulo em 1999, mas com uma gravidade maior.

PAI ERA O TERCEIRIZADOR DO TAUBATÉ

Na ocasião, o pai do atual presidente afastado da CBF era o terceirizador do departamento de futebol profissional do Taubaté, que na ocasião disputava o Campeonato Paulista da A3.

Caboclo chegou ao Burro da Central pelas mãos de José Amilton Motta de Castro, que segundo o mesmo, teria experiências no marketing do Tricolor Paulista em anos anteriores.

Carlos Caboclo, pai do presidente afastado da CBF

CARLOS CABOCLO TERIA ASSEDIADO PSICÓLOGA DO CLUBE

Com a chegada de Caboclo, Castro que até então era o “homem-forte” do futebol da equipe do Vale do Paraíba acabou perdendo força e poder.

O que poucos ou quase ninguém sabia era que a então psicóloga do clube, Desdila Frade, teria um suposto envolvimento sentimental com Castro e que Caboclo teria não só assumido o futebol, como também teria se engraçado pela psicóloga.

O caso acabou indo parar nas páginas policiais. Após um empate diante do Rio Preto (0 x 0), já pela segunda fase da competição, dentro de uma sala do clube, Castro entrou armado e matou a psicóloga.

Carlos Caboclo também foi atingido, mas foi socorrido e acabou se salvando. Castro responde pelo homicídio e o processo ainda corre na Comarca de Taubaté (Processo:- 0014877-50.1999.8.26.0625).

CABOCLO PAI TERIA ASSEDIADO

OUTRAS MULHERES NO TAUBATÉ

O pai do presidente continuou a frente do Burro da Central por mais dois anos, e o que se comenta até hoje é que outras duas secretárias também foram cortejadas pelo mesmo.

Segundo um jornalista, que trabalhava na cobertura diária do clube, o “método” utilizado por pai e filho eram bem semelhantes, “no domingo, quando ouvi a gravação do presidente da CBF parece que eu tinha voltado 21 anos no tempo”, disse o repórter que preferiu não se identificar e que atualmente não trabalha mais em Taubaté.

As duas secretárias também não estão mais trabalhando no clube.