Palmeiras amarela nos pênaltis e é eliminado da Copa do Brasil

Palmeiras 1 (3) x (4) 1 CRB – Verdão ‘amarela’ nos pênaltis e é eliminado da Copa BR



Após conquistar quase tudo em 2020, o time de Abel Ferreira vem colecionando fracassos em 2021

Publicado em 09/06/2021

por Agência Futebol Interior

São Paulo, SP, 09 (AFI) – O jogador do Palmeiras vai ter pesadelo com o goleiro Diogo Silva. Ele segurou o time alviverde nos 90 minutos e, nas cobranças de pênalti, fez três grandes defesas além de marcar um gol. A atuação histórica garantiu ao CRB a vitória por 1 a 0 no tempo regulamentar e a classificação nos pênaltis (4 a 3) para as oitavas de final da Copa do Brasil, ontem, em pleno Allianz Parque.

Ao time do técnico Abel Ferreira não adiantou nada ter finalizado mais de 30 vezes no jogo e ter tido média de 70% de posse de bola. “Tenho muitos parentes palmeirenses. Daqui a pouco estou no grupo aí, me aguarde”, brincou o herói Diogo Silva ao final da partida.

GOL RELÂMPAGO!

Uma justificativa para tamanha dificuldade em vencer foi que o Palmeiras teve uma dezena de desfalques. Mas tem dias que a bola teima em não entrar de um lado. O CRB surpreendeu o Palmeiras logo no início. Após chutão do goleiro Diogo Silva, houve desvio e a bola sobrou para Diego Torres. Ele avançou e tocou para Ewandro, que bateu na saída de Weverton para abrir o placar.

VEJA O GOL E PÊNALTIS

Atrás do placar, o time paulista acabou tomando conta do jogo e foi desperdiçando uma oportunidade atrás da outra. Na melhor delas, Rony recebeu de Mayke, dominou no peito e chutou. A bola desviou em Diogo Silva e só não entrou pois Gum afastou e cima da linha. Victor Luis também teve a chance de marcar, mas viu Diogo Silva fazer uma grande defesa.

Com o CRB todo recuado, o Palmeiras começou a tentar de fora da área, principalmente, com Gustavo Scarpa e Raphael Veiga, este último obrigou Diogo Silva fazer um milagre.

NADA DE GOLS!

No segundo tempo, o Palmeiras foi para cima, ficou com a posse de bola, mas encontrou dificuldade para criar e ficou na esperança de um arremate certeiro de Gustavo Scarpa, que abusou dos chutes de fora da área, mas sem sucesso.

CRB derrota o Palmeiras no Allianz Parque

Do outro lado, Diego Torres era o jogador mais perigoso. O meia quase deixou o seu ao exigir grande defesa de Weverton. A resposta foi com Breno Lopes. O atacante recebeu de Wesley, na marca do pênalti, e, novamente, o time alviverde parou em Diogo Silva. Na sobra, Marcos Rocha ganhou escanteio.

Nos minutos finais, foi pressão total do Palmeiras, que não conseguiu evitar os pênaltis. Breno Lopes chegou a marcar, após tentativa de Marcos Rocha e ótima defesa de Diogo Silva, mas o árbitro pegou impedimento e anulou o lance.

QUE VERGONHA, VERDÃO!

Nos pênaltis, o Palmeiras converteu apenas com Willian e Gustavo Scarpa. Lucas Lima e Breno Lopes pararam em Diogo Silva, enquanto Luiz Adriano, que poderia ter decidido a classificação, carimbou o travessão. O CRB também fez apenas dois, com Diego Torres e Hyuri, uma vez que Guilherme Romão carimbou o travessão, Reginaldo ficou em Weverton e Dudu mandou para fora.

Nas alternadas, Carlos Jatobá e Diogo Silva converteram, Victor Luis também, mas Marcos Rocha viu o goleiro do CRB se transformar no grande herói da partida ao segurar mais uma.