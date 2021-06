Palmeiras, Athletico-PR e Inter buscam confirmar favoritismo na CB

Copa do Brasil

COPA DO BRASIL: Palmeiras, Athletico-PR e Inter buscam confirmar favoritismo



Times da Série A tentam confirmar favoritismo mesmo jogando como visitantes, buscando encaminhar vaga nas oitavas

Publicado em 02/06/2021

por Agência Futebol Interior

São Paulo, SP, 02 (AFI) – Considerados entre os melhores clubes do Brasil atualmente, Athletico-PR, Internacional e Palmeiras, que estavam classificados de forma direta à terceira fase farão suas estreias na edição 2021 da Copa do Brasil nesta quinta-feira (03), buscando confirmar o favoritismo, mesmo jogando fora de casa. No mesmo dia, o Cruzeiro tentará evitar mais um susto na temporada diante do Juazeirense-BA.

Como em anos anteriores, os confrontos são de ida e volta e sem vantagem de empate. Em caso de igualdade em pontos e saldo de gols, a vaga será definida na cobrança de pênaltis. A CBF paga um prêmio de R$ 2,7 milhões para quem chegar à quarta fase da competição, as oitavas de final.

FAVORITISMO

O Palmeiras, atual campeão da Copa do Brasil, começará sua caminhada em busca do bicampeonato nesta quinta-feira (03), quando enfrentará a equipe do CRB, a partir das 21h30, no estádio Rei Pelé. Enquanto o Verdão se classificou de forma direta à terceira fase, os alagoanos eliminaram Goianésia e Paysandu nas fases anteriores.

O Verdão é o atual campeão da Copa do Brasil – Foto: Divulgação / Sebastiao Moreira

Vice-campeão do Brasileirão na última temporada e classificado na Libertadores, o Inter também fará sua estreia na Copa do Brasil de 2021 nesta quinta-feira, quando visitará o Vitória, em Salvador, no Barradão. Enquanto o Colorado se classificou de forma direta à terceira fase, os baianos eliminaram Águia Negra e Rio Branco nas fases anteriores.

Assim como os adversários da Série A, o Athletico-PR fará sua estreia na Copa do Brasil fora de casa. O time paranaense terá um duelo sulista nesta quinta-feira, quando a partir das 19h visita o Avaí, na Ressacada. Enquanto o Furacão se classificou de forma direta à terceira fase, os catarinenses eliminaram Palmas e FC Cascavel nas fases anteriores.

XÔ ZICA

Tricampeão da Copa do Brasil, o Cruzeiro terá mais um desafio na competição nacional diante de um adversário da Série D, mas desta vez tentará passar sem sustos. classificado à terceira fase após empatar em 1 a 1 com o São Raimundo-RR na primeira fase e vencer o América-RN em 1 a 0 na segunda, a Raposa recebe o Juazeirense, a partir das 16h30, no Mineirão. Os baiano chegaram à terceira fase após eliminar Sport e Volta Redonda nas fases anteriores.