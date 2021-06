Brasileiro

Palmeiras x Corinthians: Quem irá sobreviver depois do clássico?



Pressionados, Palmeiras e Corinthians abrem a rodada do Brasileirão neste sábado

Publicado em 11/06/2021

por Agência Futebol Interior

São Paulo, SP, 12 (AFI) – Evitar que a crise se instale de vez no clube e jogar a pressão para cima do rival. Estes são os objetivos de Palmeiras e Corinthians que se enfrentam neste sábado, às 19h, no Allianz Parque, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

Os dois times chegam ao clássico pressionados pela eliminação no meio da semana pela Copa do Brasil. O Palmeiras deu adeus a competição nacional após perder nos pênaltis para o CRB-AL, enquanto o Corinthians empatou sem gols com o Atlético-GO e também foi eliminado.

Pressão para cima do técnico palmeirense

Tanto Abel Ferreira, pelo Verdão, quando Sylvinho, pelo Corinthians, vivem momentos difíceis e uma derrota no dérbi neste sábado pode colocar o emprego de um deles em risco.

Abel chega pressionado pelos vices na Supercopa, Recopa Sul-Americana e Paulistão, além da derrota nos pênaltis para o CRB. Já Sylvinho chegou com um discurso de modernidade, mas seu time peca na falta de talento, qualidade e de um poder ofensivo baixíssimo. O treinador corintiano teve um respiro com a vitória sobre o América-MG na semana passada.

Jejum

No Dérbi, Palmeiras defende uma invencibilidade de seis jogos (três vitórias e três empates). A última vitória corintiana foi em 22 de julho de 2020, por1 a 0, em Itaquera, gol do zagueiro Gil.

Escalações

O Palmeiras tem novidades. O zagueiro Kusevic e o polivalente Gabriel Menino voltaram a treinar e podem aparecer no clássico. O zagueiro machucou a coxa direita no dia 18 de abril, no jogo contra o Botafogo-SP, pelo Paulistão

Gabriel Menino reforça o Palmeiras no clássico

Já Gabriel Menino se reapresentou ao clube após retornar de viagem à Sérvia com a Seleção Olímpica do Brasil.

Dois dois, apenas Menino deve ser titular neste sábado, na lateral-direita ou no meio.

O zagueiro Gustavo Gómez, na seleção paraguaia que disputa a Copa América, continua fora. O goleiro Weverton, na seleção brasileira, dá lugar a Jailson.

Após a eliminação para o CRB, o técnico palmeirense falou sobre a pressão.

“A pressão em quem joga no Palmeiras é diária, jogamos sempre para ganhar e quando não ganhamos estamos sempre pressionados. Temos que recuperar e fazer um jogo bom em casa para dar uma boa resposta já no sábado (contra o Corinthians)”, explica.

O inconstante Mateus Vital pode ser a novidade

Corinthians

Pelo lado do Corinthians, o técnico Sylvinho parece ter acertado o setor defensivo. O time não sofre gols há dois jogos, mas o ataque segue inoperante. O Corinthians tem sofrido com a pouca inspiração ofensiva e apenas Gustavo Mosquito tem se destacado no setor.

Para o clássico, o lateral-direito Fagner que não jogou pela Copa do Brasil, volta ao time titular no lugar de Bruno Méndez. Na lateral-esquerda, Fabio Santos deve ser o titular na vaga de Lucas Piton.

Outra novidade deve ser Mateus Vital, que pode aparecer no meio na vaga do inconstante Angelo Araos. Camacho também pode aparecer na vaga de Roni.