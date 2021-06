Palmeiras e Corinthians empatam e os dois técnicos ganham mais tempo

Brasileiro

Palmeiras 1 x 1 Corinthians – Ninguém perdeu, um alívio para Abel e Sylvinho



Os dois times têm os mesmos quatro pontos, ocupando posições intermediárias. Os rivais continuam jogando mal.

Publicado em 12/06/2021

por Agência Futebol Interior

São Paulo, SP, 12 (AFI) – No ‘Dérbi da Crise’ ninguém levou a pior e parece que os dois rivais vão continuar na tentativa de melhorar. Mas neste sábado à noite, Palmeiras e Corinthians empataram por 1 a 1, no Allianz Arena, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Os dois times têm os mesmos quatro pontos, ocupando posições intermediárias.

Antes do confronto, havia quem duvidasse da permanência do técnico perdedor. Abel Ferreira tem sido questionado após a perda de tantas finais, enquanto Sylvinho está sendo apertado pela falta de bons resultados, apesar de todos acharem que o elenco corintiano é muito fraco.

VEJA MELHORES MOMENTOS E GOLS

GOL RÁPIDO

O Palmeiras saiu na frente logo aos dois minutos. Mike ganhou a bola na defesa e lançou Roni em velocidade pelo lado direito. Ele cruzou para Wesley que, de costas, ajeitou para o chute de Raphael Veiga. De frente para o gol, o palmeirense chutou forte em diagonal e superou a Cássio. Deu impressão que o chute seria defensável.

A estratégia do Palmeiras era esperar o Corinthians, porém, recuou demais. Tanto que o Corinthians passou a jogar no seu campo ofensivo, portanto, no campo de defesa do rival.

Abel Ferreira tenta dar equilíbrio ao Palmeiras

AS CHANCES

Com posse de bola, como quer o técnico Sylvinho, o Corinthians teve chances para empatar. A melhor delas aos 31 minutos, quando Mateus Vital chutou da frente da grande área, exigindo grande defesa de Jailson, que mandou a bola para escanteio após grande salto.

Aos 39 minutos, Gabriel brigou contra dois na pequena área e conseguiu chutar. Mas a bola saiu fraca e Jailson fez a defesa.

O Palmeiras só teve uma chance nos pés de Gustavo Scarpa, aos 42 minutos. Ele chutou de longe, a bola fez a curva, passou por Cássio e bate no pé da trave. O meia pediu desviou do goleiro, mas não houve, portanto, tiro de meta.

Rivais fizeram duelo equilibrado. Foto: Cesar Greco

O EMPATE

No segundo tempo, os times voltaram com as mesmas posturas. Como esperado, o Corinthians empatou aos sete minutos. Gustavo Mosquito foi até a linha de fundo e cruzou para trás. Gabriel entrou de frente, batendo com força para as redes.

O ritmo diminuiu após o empate. O Palmeiras, que tinha o controle do jogo, tentou o segundo gol empurrando o Corinthians para seu campo defensivo. Até marcou um gol com Willian, porém, anulado pelo VAR aos 31 minutos.

PRÓXIMOS JOGOS

Eliminados da Copa do Brasil, os dois rivais focam agora no Brasileirão, Pela quarta rodada, o Palmeiras vai pegar o Juventude, quarta-feira, às 21h30, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).

Na mesma noite, porém, às 20h30, o Corinthians vai receber o Red Bull Bragantino na Neo Quimica Arena.