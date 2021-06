Palmeiras encara a Chapecoense neste domingo, às 18h15, em casa

Brasileiro

Palmeiras x Chapecoense – Vitória para reagir e embalar na competição



Palmeiras encara a Chapecoense, que estreia técnico Jair Ventura neste domingo

Publicado em 05/06/2021

por Agência Futebol Interior

São Paulo, SP, 05 (AFI) – Favorito ao título do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras começou com derrota a competição justamente para o concorrente Flamengo. Neste domingo, diante da Chapecoense, o Verdão tem a chance de reagir e embalar no Brasilerão rumo ao um novo título,

A parida será às 18h15, no Allianz Parque, pela segunda rodada do Brasileiro.

No meio da semana, o Palmeiras venceu o CRB por 1 a 0 pela Copa do Brasil.

O meio-campista Danilo, que sentiu a coxa esquerda no aquecimento do duelo da última quinta, fez tratamento e será reavaliado na Academia de Futebol. Ele pdoe ser desfalque para o jogo deste domingo.

DÚVIDA

A escalação para a partida contra a Chapecoense ainda é dúvida. O técnico Abel Ferreira disse que pode mesclar a escalação.

“Segredo de ter ganho e perdido algumas finais, acho que nunca repeti os mesmos 11. Se repeti, foi um desafio, porque já disse que aqui vocês utilizam a expressão “banco de reservas”, e eu não utilizo. Tivemos Michel, entrando com muita garra, queremos ver jogadores com essa atitude e prontos para ajudar. Perdemos jogadores para as seleções, dois se lesionaram (Danilo Barbosa e Danilo com problemas musculares), queremos que todos estejam preparados para jogar.”

VENTURA COMEÇA SUA ERA

O técnico Jair Ventura estreia na Chapecoense. “A gente sabe que a vida do treinador não é fácil, sabemos da dificuldade de uma Série A. Estou feliz de jogar mais uma vez a Série A. Teremos um grande adversário, mas temos a nossa força a nossa estratégia e vamos buscar para fazer um grande jogo”, disse Jair Ventura em sua apresentação.

Como fez apenas três atividades antes da partida deste domingo, o novo treinador deve apostar na manutenção do time que ganhou do ABC no meio de semana. A única mudança será no meio de campo. Com dores na perna, o volante Anderson Leite será preservado e substituído por Ronei.

Diagnosticado com Covid-19, o atacante Perotti segue cumprindo o isolamento sob supervisão do departamento médico alviverde. O prata da casa é o principal goleador da Chapecoense na temporada, com 15 gols.