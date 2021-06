Palmeiras manda recado a Aranha: “Muita força e pronta recuperação”

Palmeiras manda recado a ex-goleiro: “Muita força e uma pronta recuperação”



Publicado em 11/06/2021

São Paulo, SP, 11 (AFI) – O Palmeiras usou as redes sociais, nesta sexta-feira, para mandar uma mensagem ao ex-goleiro Aranha, internado na UTI no Hospital Samuel Libânio, em Pouso Alegre, de Minas Gerais. Aranha está com Covid-19 e foi internado no sábado.

“Desejamos muita força e uma pronta recuperação ao ex-goleiro Aranha, internado em Pouso Alegre (MG) com Covid-19. A #FamíliaPalmeiras está na torcida por você!”, escreveu o clube alviverde.

Força, Aranha. (Foto: Divulgação)

Aranha não precisou ser intubado. Sua esposa, Juliana Aquino, também teve os sintomas da doença, foi internada, mas já teve alta.

NO FUTEBOL!

Mario Lucio Duarte Costa, o Aranha, teve grande destaque na Ponte Preta até 2009, quando foi para o Atlético-MG. Passou ainda por Santos, sendo campeão da Libertadores, em 2011, e da Recopa Sul-Americana, em 2012. No Palmeiras, conquistou a Copa do Brasil, em 2015.

Teve curta passagem pelo Joinville e retornou à Ponte Preta no anos 2016 e 2017. Por fim, encerrou sua carreira no Avaí, em 2018. Ficou marcado também por conta de um episódio em 2014, quando defendi o Santos e sofreu racismo em jogo contra o Grêmio.