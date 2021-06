Palmeiras vence CRB no jogo de ida da 3ª fase da Copa do Brasil

Copa do Brasil

CRB 0 x 1 Palmeiras – Com gol de Willian, Alviverde abre vantagem na Copa do Brasil



Publicado em 03/06/2021

por Agência Futebol Interior

Maceió, AL, 03 (AFI) – Não foi fácil, mas o Palmeiras conseguiu largar na frente na busca pela classificação para às oitavas de final da Copa do Brasil. Na noite desta quinta-feira (03), feriado nacional de Corpus Christi, em jogo válido pela rodada de ida da terceira fase, o time paulista visitou e venceu o CRB, pelo placar magro de 1 a 0, no Estádio Rei Pelé, em Maceió. O gol da vitória foi marcado por Willian nos minutos finais do primeiro tempo.

Agora, as duas equipes voltam a se encontrar na próxima quarta-feira (09), às 19h, desta vez no Estádio Allianz Parque, em São Paulo. O Palmeiras jogará por um simples empate para ficar com a classificação, enquanto o CRB terá que vencer por dois gols de diferença para seguir no campeonato. Mais do que a classificação, a vaga nas oitavas de final garantirá a Palmeiras ou CRB uma premiação de R$ 2,7 milhões.

CONFIRA OS MELHORES MOMENTOS DO DUELO

PRIMEIRO TEMPO

Jogando em casa, o CRB começou a partida fazendo pressão na área do Palmeiras, mas pouco conseguiu criar jogadas de perigo real de gol nos primeiros minutos. Do outro lado, a resposta do Palmeiras foi mais incisiva. Aos 15 minutos, Gustavo Scarpa cruzou na área e Willian apareceu para desviar de cabeça, mas a bola explodiu na trave antes de sair.

Depois do susto, o CRB voltou a crescer na partida e teve três boas chances de abrir o placar, mas foi o Palmeiras que conseguiu chegar a esse objetivo.

Depois de ter um gol anulado de Patrick de Paula, Willian balançou as redes. Aos 41 minutos, Scarpa deu um chute colocado e Diogo Silva conseguiu salvar, mas no rebote, o atacante apareceu para completar para o gol. No lance seguinte, Rony perdeu um gol feito. Por conta disso, o primeiro tempo terminou mesmo com a vitória paulista por 1 a 0.

SEGUNDO TEMPO

Na volta do intervalo, a partida seguiu movimentada. Logo no primeiro lance do segundo tempo, Rony recebeu na entrada da área e mandou um chute forte, mas parou em uma bela defesa de Diogo Silva, que espalmou para linha de fundo. Aos 17 foi a vez do CRB chegar com perigo. Depois de uma cobrança de escanteio, Gum cabeceou firme, mas também parou em uma defesa em dois tempos do goleiro Jailson.

A partir daí, o ritmo da partida caiu um pouco, já que ambos os treinadores aproveitaram para fazer mudança em suas equipes. Porém foi aos 21 que veio o principal lance do segundo tempo. Em mais um chute de fora da área, Zé Rafael bateu no cantinho que o goleiro adversário foi pegar. Nos minutos finais, ambos os times foram para o tudo ou nada, mas o duelo terminou mesmo com a vitória do Palmeiras por 1 a 0.