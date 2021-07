Para dias frios: aprenda a fazer uma deliciosa sopa de abóbora com alho-poró

Nada combina mais com os dias frios do que uma sopinha quente e saborosa. Confira esta receita, dada pela Nestlé, de uma deliciosa sopa de abóbora com alho-poró que é super fácil de fazer e rende quatro porções. Confira!

Receita de Sopa de Abóbora e Alho-Poró

Ingredientes

1 kg de abóbora picada

2 tabletes de tempero pronto

um litro de água

1 colher (chá) de gengibre fresco picado

1 Caixinha de creme de leite

1 colher (sopa) de azeite

1 talo de alho-poró em rodelas (somente a parte branca)

1 colher (sopa) de cebolinha-verde picada

Modo de preparo