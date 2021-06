PARAIBANO: Campinense derrota Botafogo nos penaltis e é finalista

Paraibano

PARAIBANO: Campinense derrota Botafogo nos pênaltis e enfrentará o Sousa na final



Após um empate sem gols no tempo normal, Raposa foi eficiente e venceu o Alvinegro por 5 a 4 nos pênaltis

Publicado em 02/06/2021

por Agência Futebol Interior

João Pessoa, PB, 02 (AFI) – Em um confronto emocionante e decidido nos pênaltis, o Campinense garantiu a sua vaga na final do Campeonato Paraibano. No Estádio Almeidão, em João Pessoa, a Raposa segurou o ímpeto do Botafogo no tempo normal e venceu nos pênaltis: 5 a 4. Com isso, se credencia para enfrentar o Sousa em uma final interiorana.

TODOS OS ESTADUAIS

O Portal FUTEBOL INTERIOR acompanha todos os Campeonatos Estaduais do Brasil online pelo PLACAR AO VIVO e também depois com comentários e destaques da rodada.

Baixe também o Aplicativo – App Placar FI – tanto pelo Google Play como APP Store.

VEJA TODOS OS DETALHES DOS ESTADUAIS



SEM GOLS



Botafogo e Campinense entraram em campo brigando por uma vaga na final do estadual. Nos 90 minutos do tempo regulamentar, porém, os clubes pouco ameaçaram um ao outro. O ritmo do duelo foi lento. Na melhor chance de movimentar o marcador, Fred, do Botafogo, arriscou um rebote de primeira e acertou a trave. Com o placar zerado, o duelo foi para os pênaltis.

Campinense vence Botafogo nos pênaltis está na final do Campeonato Paraibano (Foto: Daniel Lins / Campinense)

EFICIÊNCIA!



Nas cobranças de penalidades, brilhou as estrelas dos batedores do Campinense e do goleiro Mauro Iguatu. Na primeira cobrança da série, Kaio Wilker, do Botafogo, bateu no meio e o arqueiro defendeu com o pé. Na sequência, todos os batedores converteram. Com isso, a Raposa confirmou a vitória por 5 a 4 nas penalidades e se credenciou à grande disputa pela taça.



GRANDE DECISÃO



Classificado à final, o Campinense terá pela frente um rival interiorano na decisão. Após vencer o São Paulo Crystal por 1 a 0, o Sousa carimbou o seu passaporte para a grande decisão, ontem. As datas e horários dos jogos da finalíssima, porém, ainda estão indefinidos. A Federação Paraibana de Futebol deve anunciá-las nos próximos dias.