Brasileiro

Paraná x Botafogo – Hora do Pantera decolar na Série C!



O time paulista vem de vitória, enquanto o Tricolor soma revés na estreia

Publicado em 04/06/2021

por Agência Futebol Interior

Curitiba, PR, 04 (AFI) – Após a fraca campanha no Paulistão, o Botafogo está apostando todas as fichas na Série C do Campeonato Brasileiro. O Pantera buscará a segunda vitória consecutiva diante do Paraná, neste sábado, às 19h, Durival Britto.

O Botafogo estreou no torneio em casa e venceu o São José por 1 a 0. O time, no entanto, ainda é uma incógnita, apesar da clara intenção de brigar pelo acesso.

O Paraná, por outro lado, desapontou na estreia ao ser derrotado para o Ypiranga, por 2 a 0, no Colosso da Lagoa. O clube está em má fase, mas tenta juntar os cacos para não se afundar ainda mais.

COMO VEM O BOTAFOGO?

O técnico Argel Fuchs relacionou 20 atletas para a partida. Ele manteve praticamente o grupo que foi convocado para o duelo contra o São José-RS no último domingo. Assim, a lista tem cinco atacantes: Luketa, Bruno Michel, Neto Pessôa, Walter e Hélio Paraíba.

Botafogo e Paraná se enfrentam neste sábado

“Tivemos uma semana para recuperar os atletas e aprimorar os fundamentos. Agora, vamos tentar repetir o trabalho no duelo da semana contra o Paraná. Vamos manter a nossa estratégia, o nosso padrão de jogo. Temos que pressionar o adversário dentro da nossa estratégia”, disse o treinador Argel Fuchs.

E O PARANÁ?

O técnico Maurílio Silva deverá fazer algumas mudanças. Maxi Rodríguez foi escalado nas atividades entre os titulares. Com isso, Juninho foi deslocado pela ponta esquerdo. No ataque, a briga está entre Gustavo França e Gustavinho.

“Temos que mudar totalmente a nossa postura já diante do Botafogo e vamos trabalhar para vencer. “Temos que fazer valer nosso mando de jogo. Sabemos que a pressão é grande. Nós temos muitas dificuldades, não só internas, mas dificuldades que mexem com a cabeça do jogador”, falou o treinador.