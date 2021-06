Paranaense

PARANAENSE: Londrina e Operário começam disputa por vaga na final



Na primeira fase, os times se encontraram uma vez e o Operário se deu melhor ao vencer o LEC por 1 a 0, com gol de Jean Carlo.

Publicado em 08/06/2021

por Agência Futebol Interior

Curitiba, PR, 08 (AFI) – A disputa para conhecer o primeiro finalista do Campeonato Paranaense será conhecido nesta quarta-feira, às 16h, quando Londrina e Operário-PR se enfrentam no Estádio do Café, em Londrina.

Foto: Matheus Javorski/OFEC

MELHOR CAMPANHA

A segunda partida está marcada para 6 de julho, no Estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa. O clube com melhor campanha faz o segundo jogo em casa e, em caso de empate no placar agregado, a decisão será nos pênaltis.

Enquanto uma semifinal já começa a ser jogada, a outra sequer está definida. O FC Cascavel aguarda Athletico ou Paraná como adversário. No primeiro jogo entre os times, o Furacão venceu por 2 a 0, mas o segundo jogo só será realizado na quarta-feira da semana que vem (16).