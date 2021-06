Partida pela segunbda rodada marca estreia do ‘novo’ estádio

Brasileiro

Juventude x Athletico-PR – Reestreia de estádio e volta de treinador marcam o duelo



Partida pela segunda rodada do Brasileirão marcará a estreia do ‘novo’ estádio Alfredo Jaconi.

Publicado em 05/06/2021

por Agência Futebol Interior

Caxias do Sul, RS, 04 (AFI) – Depois de 14 anos, o Juventude voltou a Série A do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, às 18h15, a equipe faz seu primeiro jogo em casa desde o retorno – o duelo será diante do Athlético-PR, às 18h15.

A partida marcará a estreia do ‘novo’ estádio Alfredo Jaconi. O clube reformou o gramado, assim como a estrutura interna, com mudanças no túnel de acesso ao campo, nos vestiários, nos corredores, iluminação e em outros locais do estádio.

Outra novidade da equipe será o retorno do técnico Marquinhos Santos, recuperado da Covid-19. Em isolamento desde que testou positivo para a covid-19, no dia 21 de maio, o treinador não participou não atuou presencialmente no empate em 2 a 2 diante do Cuiabá.

CRESCENDO

Para o atacante Fernando Pacheco, o time foi bem na estreia e deve melhorar na segunda partida.

“O time está trabalhando muito bem, estou gostando muito do Juventude, acredito que fizemos uma boa partida contra o Cuiabá, ainda mais por ter sido a primeira. Dia a dia, jogo a jogo o time vai evoluindo e vamos dar felicidades ao clube e aos torcedores”.

Durante a semana, o Juventude anunciou a contratação do atacante Roberson, 32 anos. O jogador retorna ao Juventude após cinco anos. Na temporada passada, Roberson defendeu o Atlético Goianiense. Ele, porém, não estreia hoje.

FURACÃO

O Athlético-PR estreou com vitória no Brasileirão – 1 a 0 sobre o América. No meio da semana empatou por 1 a 1 com o Avaí, fora de casa, pela Copa do Brasil. Embora tenha ido bem nas duas partidas, o técnico português Antônio Oliveira pede mais objetividade ao elenco.

“Não fomos eficazes no meio da semana. Contra o Juventude, precisamos ser mais concentrados e capazes. Faltou eficácia novamente do sistema ofensivo também”, explica.

Para esta partida, ele não terá o lateral-esquerdo Abner, que esta na seleção olímpica. Nicolas entra na sua vaga.