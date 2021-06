O missionário R.R. Soares, 73 anos, líder da Igreja Internacional da Graça de Deus, está internado com covid-19. O pastor está no Hospital Copa Star, no Rio de Janeiro. As informações são do colunista Ancelmo Góis, do jornal O Globo.

O missionário chegou a anunciar e vender para os fiéis da igreja uma água ‘consagrada’ que, segundo ele, poderia curar o novo coronavírus.