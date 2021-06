PAT atualiza quadro com novas vagas de Emprego em Jaú – SP

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Jaú, São Paulo, faz saber aos interessados a abertura de novas vagas de emprego em diversas especialidades àqueles que buscam ingressar no mercado de trabalho.

Confira abaixo as oportunidades:

CÓDIGO CARGOS VAGAS 69 Ajustador Mecânico 1 126 Auxiliar de Pessoal 1 125 Auxiliar Mecânico de Ar Condicionado 1 112 Caixa de Banco (Exclusivo para Pessoa com Deficiência) 1 120 Caldeireiro Serralheiro 1 121 Eletricista de veículos a diesel 1 102 Frezador 1 122 Mecânico de Automóveis 1 113 Mecânico de Automóvel (Conhecimento em Motor a Diesel) 1 127 Mecânico de Manutenção de Ar Condicionado 1 6 Meio Oficial de Off Set 700 e 806 2 123 Montador de estrutura metálica 1 75 Montador de Móveis de Madeira 2 124 Operador de Acabamento (gráfica) 1 62 Operador de corte e vinco na impressão 1 77 Operador de Guilhotina 1 63 Operador de máquina de dobra de chapas 1 88 Operador de Rádio 1 105 Operador de Tesoura Volante e Guilhotina 1 86 Soldador 1 114 Técnico em Processo de Produção e Usinagem 1 117 Torneiro Mecânico 1 87 Torneiro Mecânico (Curso Técnico na área) 1 119 Vendedor Interno 1

PAT

Os Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs) são uma rede de atendimento do Governo do Estado de São Paulo que concentra serviços gratuitos à população, sendo centros de referência das políticas públicas de geração de emprego e renda. Estão presentes em todas as regiões do Estado, inclusive em unidades do Poupatempo.

Os PATs fornecem informações e orientações ao trabalhador e auxilia os empregadores na busca de recursos humanos, promovendo o encontro de ambos entre quem procura emprego e quem tem uma vaga, dentre outros serviços.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever baixando no seu celular os aplicativos SINE FÁCIL e CTPS Digital (disponível para Android e IOS) ou acesse o site do Trabalho. Vale lembrar que as chances citadas acima podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.