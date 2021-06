Paula Amorim faz tatuagem em homenagem ao ‘No Limite’; veja como ficou

Paula Amorim decidiu eternizar no corpo uma homenagem para o ‘No Limite’. A ex-BBB tatuou no abdómen um desenho do Carcará, tribo da qual fez parte no programa, e fez questão de mostrar o resultado aos seguidores do instagram nesta quarta-feira (9).

“Algumas experiências marcam a nossa vida de forma única. Talvez quem veja de fora não consiga captar a intensidade e o sentido daquilo, mas quem viveu sabe. Dispensa explicação. Tá na memória, tá no coração e agora na pele”, escreveu ela na legenda do post.